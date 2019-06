Kiskova strana Za ľudí má podľa politológa potenciál zasiahnuť do pomerov na politickej scéne

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Pripravovaná politická strana Andreja Kisku Za ľudí sa bude zameriavať predovšetkým na témy, ktoré ako prezident akcentoval posledných päť rokov, napríklad spravodlivosť alebo ochrana slabších.

Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov s tým, že strana sa profiluje ako stredo-pravá a mierne konzervatívna, čo dokazujú aj ľudia, s ktorými sa doteraz dohodol na spolupráci. „Ide o projekt, ktorý má šancu zasiahnuť do aktuálnych pomerov na politickej scéne,“ uviedol s tým, že strana má potenciál rásť a oslovovať napríklad aj nerozhodnutých voličov.

Pri strane Za ľudí je podľa Mesežnikova najpodstatnejšie, že ide o stranu bývalého prezidenta. „Či je tam jeden poslanec navyše alebo nie, to nerozhoduje,“ povedal v súvislosti s tým, že po boku Kisku sa zatiaľ s výnimkou Jany Žitňanskej neprezentovali postavy známe z parlamentnej politiky. „Keby to bolo naopak, bolo by mu vyčítané, že prečo staré tváre,“ dodal Mesežnikov.