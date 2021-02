Klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb by mali byť zaočkovaní do polovice apríla

aktualizované 23. februára, 12:25

Do polovice apríla by mali byť proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní všetci klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) na Slovensku, ktorí o to prejavia záujem. Na utorkovej tlačovej konferencii v Ružinovskom domove seniorov (RDS) v Bratislave o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

„Pred mesiacom sme spustili pilotnú fázu očkovania v ZSS. Do dnešného dňa je zaočkovaných až 69 percent zamestnancov a 79 percent klientov ZSS,“ povedal minister a dodal, že do polovice apríla by mali byť zaočkovaní všetci klienti a zamestnanci ZSS na Slovensku, ktorí o to prejavia záujem. Výnimkou budú napríklad tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú môcť byť zaočkovaní neskôr.

Pomoc za milióny eur

Minister Krajniak ďalej uviedol, že na Slovensku v porovnaní s inými krajinami umiera v prepočte na milión obyvateľov najmenej ľudí na COVID-19 v ZSS. „Tiež sme zaznamenali mierne klesajúci trend počtu ZSS, v ktorých je krízová situácia, teda aspoň jeden klient alebo zamestnanec je COVID pozitívny,“ doplnil.

„V priebehu pandémie sa nám podarilo zabezpečiť pre ZSS viac ako 11 miliónov rúšok, 374-tisíc ochranných oblekov, 278-tisíc respirátorov a 7 766 ochranných štítov. Preplácame vitamín D3, v teréne máme aktuálne sto kyslíkových koncentrátov a ďalších sto sa snažíme zabezpečiť. Pomoc, ktorá išla celkovo do ZSS je už 46 miliónov eur, najmä v materiálnej podobe,“ uzavrel minister.

Dostali už aj druhú dávku

„Na ministerstve vyhodnocujeme Ružinovský domov seniorov ako jeden z najlepšie fungujúcich na Slovensku,“ podotkol minister Krajniak na margo ružinovského zariadenia s tým, že RDS je zároveň aj jedným z najväčších na Slovensku a jedným z prvých, kde sa začalo s očkovaním proti COVID-19.

„Práve RDS bol tým, kde bola zaočkovaná úplne prvá klientka vakcínou proti COVID-19 a zároveň je medzi úplne prvými po minulom týždni, kde sú už klienti a zamestnanci zaočkovaní druhou dávkou vakcíny,“ doplnil starosta Ružinova Martin Chren.