Kližan angažoval na výpomoc Hrbatého, predostrel aj svoj turnajový plán

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Dominik Hrbatý (39) sa v krátkom čase už po druhý raz vracia do najvyšších poschodí slovenského tenisu. Necelý týždeň po tom, čo ho zvolili za kapitána daviscupovej reprezentácie, sa dohodol s Martinom Kližanom na trénerskej spolupráci. Zatiaľ iba krátkodobo do konca marca 2018. Informoval o tom denník Plus JEDEN DEŇ, resp. jeho portál pluska.sk.

V rebríčku je na 143. mieste

Niekdajšia slovenská jednotka a svetová dvadsaťštvorka Kližan v uplynulých týždňoch klesla na 143. priečku rebríčka ATP a po slabšej sezóne potrebuje nakopnúť správnym smerom. O angažovaní Hrbatého hovorí zatiaľ ako o výpomoci, keďže ide o dohodu na kratšie obdobie.

„Zvažoval som zahraničných aj domácich trénerov. Táto voľba je jednak najdrahšia, no určite najlepšia. S ‘Hrbáčom’sa dosť dobre namakám a je to človek, ktorý ma zo všetkých najlepšie pozná. Na výslnie sa dostal iba jedinou cestou, lebo nebol rodený talent a dosiahol veľa neskutočnou drinou. Ja som talent a keď to spojíme dokopy, tak z toho môže vzniknúť veľká vec,“ cituje Martina Kližana pluska.sk.

Predostrel svoj turnajový plán

Kližan mal sezónu 2017 rozkúskovanú zdravotnými problémami a v konečnom dôsledku neúspešnú. Aktuálne absolvoval operáciu nosnej prepážky, ktorú mal posunutú a spôsobovala mu problémy s dýchaním aj spánkom. „Vinou toho sa mi nakopili viaceré zranenia práve pre nedostatočnú regeneráciu. Tenis som nehral takmer dva mesiace,“ uviedol Martin Kližan.

Na otázku, kedy sa prvýkrát stretnú s Hrbatým na kurtoch, víťaz piatich turnajov na hlavnom okruhu ATP World Tour odpovedal: „Týždeň pred Vianocami. Vtedy chytím konečne raketu do rúk aspoň na hodinku denne, od januára pôjdeme naplno. Momentálne tri týždne robím atletickú prípravu s Kristiánom Cupákom vo Vysokých Tatrách.“

Kližan pre Plus JEDEN DEŇ predostrel aj svoj turnajový plán v úvode budúcej sezóny: „Určite vynechám Australian Open. Mám v pláne ísť 22. januára na turnaj do Francúzska, potom chcem hrať v Sofii a vypýtať si voľnú kartu do Rotterdamu. Tiež sa chystám na kvalifikáciu Indian Wells a čaká nás aj Davisov pohár.“