Klub 500 podporuje návrh Mosta-Híd na zvýšenie nezdaniteľného minima a zašiel by ešte ďalej

Podnikatelia združení v Klube 500 sa pri návrhu na zvyšovanie nezdaniteľného základu dane zo strany Most-Híd postavili na stranu predkladateľa. Dokonca by zašli ešte ďalej a zvyšovali by nezdaniteľné minimum až na úroveň minimálnej mzdy.

Zamestnanci by totiž podľa Klubu 500 mali z toho oveľa väčší finančný prospech a minimálna mzda by prestala byť nástrojom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu.

Podnikatelia si však myslia, že je načase sa tiež pozrieť aj na systém financovania samospráv, ktorých príjmy primárne pochádzajú z daní z príjmov fyzických osôb.

Oslobodenie od zdravotných odvodov

Klub 500 totiž poukazuje na to, že zvyšovanie minimálnej mzdy za súčasných podmienok vôbec nerieši situáciu nízkopríjmových skupín a výrazne z neho profituje štát.

„Ak by bola výška minimálnej mzdy totožná s výškou nezdaniteľnej časti základu dane, bolo by to systémovejšie a spravodlivejšie riešenie. A to ako voči zamestnancom, ktorí by výraznejšie pocítili rast čistých príjmov, tak aj voči zamestnávateľom,“ tvrdí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podnikatelia však zároveň pri tejto téme pripomínajú aj požiadavku na zmenu v systéme odvodov. Podľa Klubu 500 by totiž mali byť zamestnanci poberajúci minimálnu mzdu oslobodení od zdravotných odvodov.

„Slovensko má dlhodobo jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v Európskej únii. Trend v rámci Únie je pritom klesajúci. Dôsledkom vysokého daňovo-odvodového zaťaženia sú následné rozhodnutia najväčších zahraničných investorov o znižovaní počtu zamestnancov, prípadne o umiestnení svojich podnikov v krajinách, kde je pre nich podnikanie výhodnejšie,“ dodáva Tibor Gregor.

Samosprávy majú stále určitú rezervu

Na kritiku samospráv, že návrh Mosta-Híd bude znamenať výrazný výpadok ich príjmov, Klub 500 pripomína, že za 13 rokov dostali cez daň z príjmov zhruba 30 miliárd eur pri nákladoch približne 28 miliárd eur.

Majú teda podľa Klubu 500 stále určitú rezervu a ako ďalší dôležitý zdroj príjmov majú aj daň z nehnuteľností. Predstaviteľom samospráv zároveň pripomínajú, že väčšinu zamestnancov poberajúcich minimálnu mzdu tvoria práve zamestnanci verejnej správy vrátane zamestnancov samospráv.

„Niektorí starostovia a primátori majú napriek tomu v časoch rekordných príjmov samospráv odvahu kritizovať opatrenia, ktoré prinesú zvýšenie čistých príjmov svojich vlastných zamestnancov,“ tvrdí Klub 500.

Rezervy v systéme financovania samospráv

Aj vzhľadom na súčasný vývoj by bolo preto podľa podnikateľov vhodné začať sa baviť o nastavení financovania samospráv.

„V súčasnom systéme financovania miest a obcí Slovenska vidíme rezervy a touto cestou chceme otvoriť diskusiu ohľadom nastavenia spravodlivého a udržateľného systému,“ dodáva Tibor Gregor.

Agentúra SITA v súvislosti s názormi na súčasné nastavenie systému financovania samospráv oslovila aj rezort financií, predstaviteľov obcí a miest ako aj samosprávnych krajov.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasného 19,2-násobku na 21-násobok životného minima.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov od poslancov za stranu Most-Híd, ktorý parlament koncom júna posunul do druhého čítania.

Fyzické osoby by si tak za rok 2020 mohli zo základu dane odpočítať sumu 4 414,20 eura, kým v tomto roku je ročná výška nezdaniteľného minima na úrovni 3 937,34 eura.

V konečnom dôsledku by sa tak daň z príjmov zamestnancov a živnostníkov znížila o viac ako 90 eur za rok. O osude novely zákona by mal parlament definitívne rozhodnúť na septembrovej schôdzi.