Koalícia je nad priepasťou. Matovič „pochoval“ Sulíka

Vládna koalícia je v „politickej kóme“, či sa preberie k plnohodnotnému fungovaniu, sa nateraz nedá povedať. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) dnes v rádiu Expres vyzval vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby do Vianoc podal demisiu pre neschopnosť včas nakúpiť antigénové testy.

Výzva na odchod ministra a šéfa koaličnej strany z vlády je príznakom krízy, ale až samotný návrh premiéra prezidentke, aby Sulíka odvolala, by znamenal, že SaS by už zrejme nezostala súčasťou koalície.

Ostrosť konfliktu vykreslil premiér Matovič označením Sulíka za „idiota“, ktorý nie je schopný nakúpiť antigénové testy, aby sa zachránili životy a zdravie ľudí.

Premiér vyzval včera ministra Sulíka, aby pripravil novelu zákona o verejnom obstarávaní s cieľom rýchlo nakúpiť testy. Sulík sa pred časom vyjadril, že zákon porušiť nechce a testy budú na Slovensku najskôr 7. januára 2021.

Určite nepodá demisiu, tvrdí Zemanová

Na sociálnej sieti Sulík vyhlásil, že útoky premiéra neberie vážne, „pretože rozumiem zložitej situácii a unikátnej zodpovednosti, ktorej čelí“.

Strana SaS za svojim šéfom stojí. „Do koalície sme prišli makať, a nie podliehať emóciám v kritických chvíľach. Nevidíme dôvod, aby podpredseda vlády Sulík podával demisiu.“ povedala portálu Webnoviny.sk šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Podľa nej Sulík určite nepodá demisiu. Ešte pred vyhlásením premiéra, aby Sulík odišiel, Zemanová povedala, že v koalícii „určite“ nepanuje situácia, aby sa rozpadla.

Osobné spory Sulíka a Matoviča

Vzťah obidvoch politikov je dlhodobo problémový. Je to tak už od roku 2010, kedy Matovič spolu s ďalšími tromi ľuďmi kandidoval do parlamentu na kandidačnej listine SaS.

Matovič sa so Sulíkom tvrdo sporil počas prvej vlny pandémie. Po jej odznení si obaja podali ruky, ale konflikt sa v silnejšej podobe oživil počas druhej vlny pandémie.

Pred vyše mesiacom Sulík kritizoval návrh premiéra zaviesť komunitné testovanie ľudí, na ktorom by sa podieľali reštaurácie, fitness centrá, divadlá alebo športové zariadenia. Premiér Matovič namietal, že nechce, aby ľudia na základe nezodpovedného správania zomierali. Pýtal sa, či Sulík bude „po nociach kopať tie hroby“.

Pocit z konca koalície necítia

Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský pre Webnoviny uviedol, že v pondelok na koaličnej rade vôbec nemal pocit, že by koalícia mala skončiť. „Debata bola vecná a konštruktívna,“ poznamenal Pčolinský.

Poslanec OĽaNO Juraj Gyimesi sa vyjadril, že „vôbec“ si nemyslí, že koalícia je v zlom stave. „Osobne spory si budú musieť vyriešiť koaliční lídri medzi sebou. Musím však povedať, že férový koaličný partner sa takto nespráva. Celý klub stojí v tomto spore za pánom premiérom,“ uviedol Gyimesi.

Ani vychladnutie hláv nepomôže

Politický analytik Ján Baránek povedal, že nevie, do akej miery by sa mohol hrať Sulík na toho, kto rozbil koalíciu druhý raz, lebo teraz je situácia iná ako za vlády Ivety Radičovej. „Urobil by to Matovič, a nie Sulík. Predseda Sulík má teraz jedinečnú možnosť z koalície odísť s tým, že by nemal na sebe biľag viny z rozbitia koalície“ povedal Baránek Webnovinám.

Zľava: podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO). Foto: archív SITA/Branislav Bibel.

Podľa neho by zotrvávanie v koalícii nemuselo Sulíkovi prospieť po tom, čo sa stalo. „Minimálne pre to, že aj politická hrdosť má svoje hranice. Premiér sa dotkol ľudskej stránky, bol to osobný útok na Sulíka,“ upozornil analytik. Ak podľa neho Sulík neodstúpi, ďalším krokom by mal byť návrh premiéra Matoviča, aby prezidentka Sulíka odvolala.

Čo by sa stalo, keby SaS následne odišla z vlády? Podľa Baránka by trojkoalícia OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí musela rokovať s Sas o podpore ústavných zákonov. Na zvyšné návrhy zákonov by zúžená koalícia SaS nepotrebovala. V parlamente by mala väčšinu 82 hlasov.

Cez vianočné sviatky však môžu hlavy vychladnúť a premiér si môže rozmyslieť koniec Sulíka vo vláde. Podľa Baránka také niečo situáciu aj tak nevyrieši. „Keď sa začne po sviatkoch bežný život, začnú tam, kde skončili pred Vianocami,“ zhodnotil.

SaS je už pred OĽaNO

Najnovší prieskum agentúry Focus z decembra pre TV Markíza ukázal, že SaS je najsilnejšou vládnou stranou. Volilo by ju 15,8 percenta opýtaných, kým OĽaNO 11 percent. Vo voľbách pritom Matovičovo hnutie vyhralo s 25 percentami hlasov.

Politológ Pavol Baboš Webnovinám povedal, že aktuálne preferencie sú odrazom vývoja v koalícii v kontexte pandémie. Podľa neho nejde len o aktuálny prieskum, ale aj predchádzajúce tri-štyri prieskumy naznačili trend poklesu OĽaNO. Baboš dodal, že popularita strán sa odvíja do toho, čo vláda robí a následne komunikuje v médiách.

Boj za život a za preferencie

Predohrou krízy v koalícii bolo schvaľovanie lockdownu, teda „uzamknutia“ krajiny s cieľom spomaliť šírenie pandémie. Matovič chcel lockdownu predísť sériou celoplošného testovania, čo sa neudialo. Premiér za to vinil vicepremiéra Sulíka, ale aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá apelovala na dobrovoľné testovanie. Pandemická komisia následne odporučila sprísnenie krokov k obmedzeniu mobility ľudí, ale vláda ich schválila s množstvom výnimiek.

Poslanci vládnych strán si nemyslia, že by vláda podľahla verejnej mienke pri určení podmienok uzatvorenia krajiny a Vianoce tak boli pre ľudí znesiteľnejšie.

Peter Pčolinský si myslí, že vládny lockdown je dostatočný. „Viem si ho predstaviť aj prísnejší, ale treba mať nejakú mieru únosnosti počas vianočných sviatkov,“ poznamenal. Odmietol, že by vláda umožnila prevádzku lyžiarskych stredísk pre to, že jedno z nich vlastní aj šéf koaličnej Sme rodina Boris Kollár.

Podľa Pčolinského lyžiari majú na sebe kombinézu, kuklu, helmu, okuliare, rukavice a sú na otvorenom priestranstve. „Čiže riziko prenosu je tam absolútne minimálne v porovnaní s obchodmi, reštauráciami, wellnessom, kde si ľudia dávajú dole rúško,“ argumentoval. Podľa neho nejde Kollára, pretože v lyžiarske strediská zamestnávajú desaťtisíce ľudí.

Podľa poslankyne Zemanovej akokoľvek by boli opatrenia vlády prísne, všetko majú v rukách ľudia, lebo je na nich, či budú dodržiavať základné hygienické opatrenia.

Podľa poslanca Gyimesiho nálady v spoločnosti sú „vyšpičkované“ a aktivity opozície by mohli viesť k väčším nepokojom. „Hrajú na tie najnižšie pudy v spoločnosti a broja proti vláde, čo je z ich strany samozrejmé, ale je to mimoriadne nebezpečné. Pre nich ľudský život neznamená nič. My bojujeme za ľudské životy, kým oni bojujú za preferencie,“ uzavrel poslanec OĽaNO.