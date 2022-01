Koalícia podľa Fica prejavila neúctu k inštitútu referenda. Chcú obísť názor občanov, tvrdí šéf Smeru

aktualizované 18. januára 14:09

Koalícia podľa Roberta Fica (Smer-SD) prejavila neúctu k inštitútu referenda. Uviedol to po tom, čo Národná rada SR (NR SR) neschválila program mimoriadnej schôdze k obrannej dohode s USA.

Zišiel sa celý poslanecký klub

„To, že sme to s tou mimoriadnou schôdzou Národnej rady SR mysleli vážne potvrdzuje skutočnosť, že sme prítomní do nohy, pokiaľ ide o členov poslaneckého klubu,“ reagoval Robert Fico na požiadanie o zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorom strana Smer-SD navrhovala jeden bod programu, a to prijatie uznesenia Národnej rady o vyhlásení referenda k dohode medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v obrane.

Koalícia chce obísť názor občanov

„Ak dohoda o základniach ozbrojených síl USA na území Slovenska vyvoláva toľko diskusií, je neuveriteľné, že vládna koalícia chce obísť názor občanov SR, ktorých sa to bude v budúcnosti dotýkať,“ dodal Fico.

Podľa jeho slov práve základne môžu v budúcnosti slúžiť na rôzne účely, ako napríklad používanie letísk ako východiskový bod pre ozbrojené sily v prípade vojenského konfliktu či zaťahovanie Slovenska do iných konfliktov.

Zmluva je údajne nevýhodná

„Máme aj množstvo iných dôvodov, prečo sa domnievame že táto zmluva je nevýhodná a k ničomu nepomáha k obrannej schopnosti Slovenskej republiky,“ dodal s tým, že Spojené štáty americké si môžu na území Slovenska robiť, čo chcú a to bez toho, aby to podliehalo kontrole.

„Táto zmluva dáva ozbrojenými silám Spojených štátov amerických voľný prístup na územie Slovenskej republiky bez akéhokoľvek schvaľovania, prelety cez naše územie, tankovanie vo vzduchu, pristávanie a samozrejme nikto do týchto lietadiel nemôže nastúpiť, nikto ich nemôže v žiadnom prípade kontrolovať,“ skonštatoval Fico.

Otázky k petícii

Smer-SD preto začne pripravovať petičnú akciu za referendum, pričom strana navrhuje tri otázky. Prvá by sa mala týkať toho, či Slovensko pristúpi k zmene Ústavy SR tak, aby bolo možné konať predčasné parlamentné voľby.

Druhá otázka by sa mala týkať samotnej obrannej dohody, aby sa k nej mohli vyjadriť aj občania SR. Tretia otázka by sa mala týkať sociálnej sféry, konkrétne znenie však predseda strany neuviedol.