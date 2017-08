Koaličnú krízu v parlamente necítiť, grémium sa nieslo v priateľskej atmosfére

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) – Deň otvorených dverí a nadchádzajúca schôdza boli témami dnešného poslaneckého grémia, ktoré sa uskutočnilo v absolútne priateľskej atmosfére.

Gabániová nahradí Jahnátka

Po grémiu to pred novinármi vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu za SaS Natália Blahová. Pripomenula, že na septembrovej schôdzi bude skladať poslanecký sľub náhradníčka Darina Gabániová (Smer-SD) za exposlanca Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD).

Počas Dňa otvorených dverí bude uzatvorený celý areál, kde bude bohatý program a súčasťou bude aj slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastní prezident Andrej Kiska. O tom, či opoziční poslanci zvažujú schôdzu na odvolávanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) bude informovať až na tlačovej besede vo štvrtok o 13:00.

O schôdzi iba základné informácie

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál potvrdil slová Blahovej, že témou grémia boli oslavy 25. výročia prijatia ústavy, ktoré sa budú konať 1. septembra v priestoroch Národnej rady SR.

“O schôdzi sme hovorili iba základné informácie. Odvolávanie poslanca Igora Matoviča na programe septembrovej schôdze nie je zaradené,” dodal s tým, že nežijeme v sterilnom svete, stále môžu byť nejaké nedorozumenia a tak nevie na sto percent, či budú koaliční poslanci hlasovať o všetkých zákonoch jednotne.

„Komunikujeme, robíme na zákonoch a dúfam, že to bude tak pokračovať aj ďalej. Verím, že v koalícii bude konsenzus. Základ je, aby sme rokovali. Bolo by lepšie, keby koalícia pokračovala bez takýchto svárov, no tie prináša sám život,” povedal na margo koaličnej krízy. Dodal však, že predsedovia poslaneckých klubov spolu komunikujú bez problémov.