Kočnerovi by v kauze Kuciak nepomohol ani oslobodzujúci rozsudok, vo väzení je už pre zmenky

Ani prípadný oslobodzujúci rozsudok v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka by väzbu Mariana Kočnera neovplyvnil. Pre agentúru SITA to uviedla rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave a odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská. Obžalovaný podnikateľ je totiž vo väzbe pre kauzu zmenky.

Ďalším obžalovaným Tomášovi Sz. a Alene Zs. by zase po oslobodzujúcom rozsudku mohla byť nariadená väzba pre iné trestné veci, v ktorých figurujú.

Kurilovská zdôraznila, že oslobodzujúci rozsudok v trestnom konaní na prvostupňovom súde automaticky znamená prepustenie obžalovaného z väzby, pokiaľ bol do nej vzatý v rámci daného konania. A aj v prípade podania odvolania prokurátorom a postúpení konania odvolaciemu súdu toto nemá na prepustenie z väzby odkladný účinok.

Marian Kočner je však vo väzbe pre kauzu zmenky a nie v súvislosti s prípadom vraždy Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Obžalovaným hrozí väzenie aj za objednávky vrážd

Ostatných obžalovaných by vo väzbe zase mohli udržať iné trestné veci. Tomáš Sz. a Alena Zs. sú stíhaní v kauze objednávok vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šuflarskeho aj advokáta Daniela Lipšica. Alena Zs. navyše stojí pred súdom vo veci vraždy exprimátora Hurbanova Lászloá Basternáka.

„V prípade, že je vec v štádiu prípravného konania, mal by hneď konať prokurátor a dať návrh na vzatie do väzby,“ povedala Kurilovská. Dodala, že ak je predmetná trestná vec v štádiu súdneho pojednávania, konať môže predseda senátu.

Prokuratúra navrhla nový dôkaz

Ďalšie pojednávanie vo veci vraždy Jána Kuciaka a ďalších skutkov je na Špecializovanom trestnom súde naplánované na 3. septembra. Kurilovská ešte minulý týždeň pre agentúru SITA uviedla, že súd má v tejto fáze konania dve možnosti, keďže v prípade odzneli záverečné reči aj posledné slová obžalovaných.

Buď prípad vráti do fázy dokazovania, alebo vynesie rozsudok. V prípade, že by sa proces vrátil do fázy dokazovania, majú procesná strany právo navrhovať vykonanie nových dôkazov. Prokuratúra tak podľa medializovaných informácii už urobila, pričom na súd doručila materiál v rozsahu 65 strán. Po vykonaní dôkazov by znovu museli nasledovať záverečné reči a posledné slová obžalovaných.