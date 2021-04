Koho by najviac poškodilo zvýšenie DPH? Pre pracujúceho človeka je na konci dňa rozhodujúci čistý príjem

Ak by vláda pristúpila k zvýšeniu dane z pridanej hodnoty (DPH), dôchodcom, nezamestnaným, či ľuďom v hmotnej núdzi by stúplo daňové zaťaženie. Pre agentúru SITA to uviedol analytik INESS Radovan Ďurana.

Predseda SaS Richard Sulík sa pritom v stredu vyjadril, že minister financií Igor Matovič má plány napríklad zvýšiť DPH zo súčasných 20 na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností.

Pre pracujúceho človeka je podľa analytika na konci dňa rozhodujúci čistý príjem, a nie rozloženie daňového mixu. Nižšie odvody nemusia zvyšovať ochotu pracovať, ak čistý príjem utrpí vyššou DPH, či daňou z nehnuteľností, tvrdí Ďurana.

Zvyšovanie efektivity výberu daní

Konsolidácia verejných financií by sa podľa analytika INESS mala uskutočniť predovšetkým na výdavkovej strane. „V období rokov 2016 až 2020 sme zaznamenali silný rast výdavkov, pribudli nové organizácie, dávky transfery, a to väčšinou bez adekvátnej analýzy potrebnosti,“ upozornil Ďurana.

Navyše v tom istom období podľa neho vznikli analýzy Najvyššieho kontrolného úradu SR, či Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré popisujú možné úspory, ale tie boli len v minimálnej miere implementované.