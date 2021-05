Kolíková cíti podporu vlády i Hegera. Matovič so Šipošom chcú, aby vyvodila politickú zodpovednosť (video)

aktualizované 10. mája, 10:07

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) cíti podporu vlády a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Povedala to na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že s predsedom vlády sa stretla v nedeľu 9. mája. Ministerka pre agentúru SITA doplnila, že o jej odvolávaní v parlamente sa s premiérom rozprávali dve hodiny.

Zároveň jej Heger odovzdal dokument s nezodpovedanými otázkami, ktorý vypracovali poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Na tlačovej konferencii ministerka doplnila, že všetky otázky a výhrady sa týkajú prenájmu budovy Ministerstva spravodlivosti SR.

Krehkosť situácie

„Dohodli sme sa, že k tomu dám obratom odpovede. Vyhotovila som ich, dnes ráno iba dokončujem posledné úpravy a predpokladám, že v najbližšom čase ich poskytnem hnutiu OĽaNO,“ povedala Kolíková. Šéfka rezortu spravodlivostí verí, že aj po tomto doplňujúcom vyjadrení bude všetko objasnené. „Už je to naozaj len o tom, či chce niekto veriť dezinformáciám alebo tým faktom, ktoré predkladám,“ uzavrela.

Kolíková na tlačovej besede doplnila, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš jej osobne povedali, aby vyvodila politickú zodpovednosť. Predsedníčka poslaneckého klubu strany Za ľudí Jana Žitňanská dúfa, že poslanci za OĽaNO si uvedomujú „krehkosť tejto situácie“ a nedopustia ďalšiu koaličnú krízu.

Remišová verí, že získa dôveru

„Ak by parlament ministerke spravodlivosti dôveru nevyslovil, je to vážna otázka, ktorou by sme sa museli zaoberať a zvolili by sme ďalší postup,“ dodala Žitňanská. Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová však verí, že Kolíková dôveru poslancov získa.

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR (NR SR), na ktorej má byť Kolíková odvolávaná z funkcie, sa uskutoční v pondelok so začiatkom o 10:00. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).