Kolíková vníma ako zlý signál voči verejnosti, že parlament nedal súhlas na väzobné stíhanie Fica

Rozhodnutie parlamentu o nevydaní súhlasu s väzobným stíhaním predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica ma sklamalo. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na sociálnej sieti. Vníma to ako zlý signál voči verejnosti.

„Poslanec nie je viac alebo menej ako hocikto iný. Ak by som hlasovala, dala by som priechod spravodlivému procesu, pretože dôverujem prokurátorovi, ktorý o to žiadal, a rovnako dôverujem súdom, ktoré o tom na konci dňa rozhodnú. Som rada, že poslanecký klub SaS hlasoval za vydanie,“ napísala Kolíková.

To, z čoho je Robert F. obvinený, je podľa jej slov mimoriadne závažné. „Používať politickú moc na kompromitovanie protivníkov akýmikoľvek prostriedkami boli praktiky totalitného režimu a verila som, že sa to nikdy na Slovensko už nevráti. Verme, že napriek tomu bude kauza uzavretá tak, ako to v právnom štáte má byť,“ dodala ministerka.