Kolíkovej návrh súdnej mapy podpísal zatiaľ len jeden sudca, ostatných nepresvedčila

Členka Súdnej rady SR a sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Marcela Kosová už poslala ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) výzvu s podpismi na podporu návrhu novej súdnej mapy.

Od pondelka 8. februára ju podpísal len jeden sudca a ďalší sudca uviedol, že súhlasí so súdnou mapou, ale pod výzvu sa nepodpísal. „Oboch som uviedla pani ministerke, že súhlasia s návrhom,“ povedala pre agentúru SITA Kosová.

Kosovú ministerka nepresvedčila

Kosová patrí medzi verejných kritikov navrhovanej súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. Cieľom výzvy bolo podľa jej slov poskytnúť sudcom, ktorí majú odlišný názor, vyjadriť svoju podporu pod text, ktorý obsahuje základné argumenty ministerky spravodlivosti.

„Mňa do súdnej rady zvolilo 611 sudcov a teda predpokladám, že nie každý má rovnaký názor na tento materiál predkladaný pani ministerkou,“ doplnila.

Ministerka spravodlivosti predĺžila pripomienkovanie návrhu novej súdnej mapy do konca februára. O téme diskutovala na stretnutiach so sudcami, v televíznej relácii sa stretla aj so sudkyňou Kosovou. Ako však Kosová skonštatovala, ministerke sa nepodarilo zmeniť jej názor.

Sudkyni chýbajú hlbšie údaje

„Žiadne nové informácie aj napriek tým stretnutiam som od nej nepočula. Počula som v zásade stále to isté, že to je jediná správna cesta, že sekundárny efekt je pretrhnutie korupčných väzieb, že rešpektuje závery CEPEJ a nadväzuje na výsledky pracovných skupín z roku 2018,“ tvrdí sudkyňa.

Dodáva, že jej chýbajú hlbšie údaje o tom, prečo sa jednotlivé súdy rušia. „Ja mám pocit, že tam sa nastavili parametre tak, aby vyhovovali tým záverom,“ uzavrela.