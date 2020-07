Kolíkovej nová súdna mapa by mala byť známa do konca leta, ministerka chce návrat do 90-tych rokov

Návrh novej súdnej mapy, ktorý počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a s tým súvisiacim spájaním súdov, by mal byť známy do konca leta. Po utorkovom stretnutí so sudcami z Trenčianskeho kraja v priestoroch Krajského súdu v Trenčíne to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Trenčiansky krajský súd navštívila ministerka pri príležitosti vymenovania novej predsedníčky Ivety Záleskej a využila to aj na dialóg so sudcami.

Väčšia špecializácia sudcov

„Určite je dôležité chodiť aj na súdy a priamo so sudcami komunikovať o tom, čím žije naša spoločnosť. Reforma justície je jedným z kľúčových opatrení novej vlády, figuruje aj v jej programovom vyhlásení. Chcem priamo so sudcami rozprávať o tom, ako a prečo chceme reformné opatrenia urobiť,“ naznačila Kolíková záujem pokračovať v návštevách aj v ďalších slovenských regiónoch.

Rezort spravodlivosti pripravuje novú súdnu mapu, vďaka ktorej by sa mohli sudcovia špecializovať na jednotlivé agendy, napríklad obchodnú alebo rodinnoprávnu.

„Do konca leta by som rada ukázala návrh celej súdnej mapy a nechcem ani čiastkovo otvárať otázky, ktoré k tomu smerujú. Aj na dnešnom stretnutí som len vo všeobecnej rovine poznamenala, že sa určite zameriame na reorganizáciu prvostupňových súdov,“ uviedla Kolíková.

Imunita sudcov vyňatá z ústavy

Ako ďalej doplnila, v súčasnosti máme 54 okresných súdov a ich nový počet by sa mal približovať k číslu z 90 rokov. „Má zmysel, aby vznikli väčšie súdne obvody a jednotlivé súdy sa pospájali. Je možné, že na niektorých súčasných menších súdoch zostane len rodinnoprávna agenda, na ktorú by sa tamojší sudcovia špecializovali,“ poznamenala ministerka spravodlivosti.

Témou diskusie so sudcami bola aj otázka sudcovskej rozhodovacej imunity, ktorú chce Kolíková vyňať z ústavy.

„Je to téma, ktorou budeme ešte dlho žiť a je k tomu dôležitá diskusia so sudcami. Určite nie je naším motívom, aby nastalo bezbrehé podávanie trestných oznámení na sudcov. Snažila som sa aj na dnešnom stretnutí sudcov ubezpečiť, že ak nebude dochádzať k nárastu svojvoľných rozhodnutí, tak nie je dôvod na to, aby vzrástol počet trestných oznámení súvisiacich s takouto svojvôľou,“ dodala Kolíková.