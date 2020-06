Kollár chváli spoluprácu s Pellegrinim a neplánuje robiť zmeny, ktoré zaviedol Danko

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár nevie povedať, ako by sa koalícia zachovala k požiadavke strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) obsadiť pozíciu podpredsedu parlamentu, ktorú v súčasnosti zastáva Peter Pellegrini v prípade jeho odchodu zo Smeru-SD.

„Museli by sme prebrať tieto veci na koaličnej rade. Za koalíciu neviem hovoriť,“ povedal Kollár pre agentúru SITA.

Pracovný a tvorivý rozpor

Ako ďalej Kollár podotkol, s Pellegrinim sa mu ako s podpredsedom parlamentu spolupracuje veľmi dobre. „Je to skúsený politik. Je v opozícii a sme v pracovnom, tvorivom rozpore, nie v nenávistnom. To neznamená, že sa budeme osobne urážať ako jeho predseda (Robert Fico pozn. SITA), ktorý zašiel za tri hrany. V Pellegrinim vidím skôr budúcnosť strany Smer-SD,“ uviedol Kollár.

Parlamentu sa stále nedarí zvoliť predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Na tento post opakovanie neúspešne kandiduje predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (Kotlebovci – ĽSNS) Marian Kotleba.

Ak by podľa Kollára „ĽSNS prišla s nejakým iným kandidátom, asi by sa ho podarilo zvoliť. Kolegovia poslanci asi majú zásadný problémom s pánom Kotlebom a preto mu dostatočný počet hlasov nedajú. Rešpektujem, že ten výbor patrí ĽSNS, majú ho mať. Bolo by správne, keby ho obsadili,“ povedal šéf parlamentu. On nemá problém s podporou Kotlebu.

V parlamente nie sú hádky ani osočovania

Kollár v súvislosti s fungovaním parlamentu uviedol, že vidí rozdiel v tom, aký je v súčasnosti a aký bol v minulosti. „Mám pocit, že tento parlament je podstatne kultivovanejší pri rokovaniach pléna. Nie sú také hádky, osočovania a osobné napádania. Nehovorím to preto, že som predseda. Nie je to mojou zásluhou, ale ľudí, ktorí sa do parlamentu dostali. Noví poslanci nie sú naučení starým móresom,“ zhodnotil.

Kollár neplánuje ani robiť zmeny a prehodnotiť veci, ktoré zaviedol jeho predchodca na poste šéfa parlamentu Andrej Danko (SNS).

„Rokovací poriadok je v poriadku. Samozrejme, nebudem otvárať rokovací poriadok len preto, aby som odtiaľ vyhodil horalku. Treba byť slušný, udržiavať rovnováhu medzi koalíciou a opozíciou. Treba byť objektívny a potom to zvládneme bez problémov,“ poznamenal.

Na otázku, či by mu prekážalo, ak by nejaký poslanec jedol horalku v rokovacej sále, odpovedal, že áno. „Je jedno, či je to horalka alebo rožok. Ani na základnej škole sa v triede počas hodiny predsa nejedlo,“ dodal Kollár.