Kollár hodnotil prezidentskú kampaň negatívne, Blanár vyzval k účasti v druhom kole volieb

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko a podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár v nedeľnej diskusnej relácií RTVS O 5 minút 12 vyzvali ľudí, aby išli voliť aj v druhom kole prezidentských volieb.

„Bratislava výrazne zvýšila účasť na voľbách. Je tu potenciál, aby sa zmobilizovali aj iné regióny a ľudia išli voliť, lebo Bratislava určí, kto bude prezident. Bratislava však nie je Slovensko,“ uviedol Blanár.

Médiá ovplyvňujú politiku

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz v diskusii vyzval svojich kolegov, aby počas kampane pred druhým kolom volieb neprilievali olej do ohňa, aby ešte viac nerozdelili spoločnosť.

Predseda Sme Rodina Boris Kollár zhodnotil prezidentskú kampaň negatívne. „Na začiatku sa neriešilo, čo chcú ľudia, ale kto koho podporí, kto odstúpi, tlačilo sa na to, kto sa vzdá v prospech koho,“ vysvetlil Kollár. Podľa neho, keď si médiá vyberú, ktorý kandidát je dobrý a ktorý zlý, tak je potom kampaň neobjektívna.

„Občas nám média robia politiku a už ju robia aj prieskumné agentúry. Médiá by mali informovať o politike, ktorú vytvárajú politici a nemali by vravieť, čo si majú ľudia myslieť,“ tvrdí Kollár. Podľa Štefunka médiá vždy ovplyvňujú politiku a myslí si, že to je správne, lebo média by mali o nej informovať.

Manipulatívny volebný lístok

Podľa Blanára jeden z celoslovenských denníkov ovplyvnil voľby, keď zverejnil manipulatívny volebný lístok s iným poradím kandidátov ako na oficiálnom hlasovacom lístku.

„Mali jasne napísať, že podporujú pani Čaputovú a nie manipulovať s lístkom, bolo to dobre premyslené. Veď si zoberte, koľko ľudí hlasovalo za tých, ktorí už nekandidovali,“ dodal podpredseda Smeru.

Podpredseda Ľudovej strany Naše Slovensko Milan Uhrík uviedol, že žiadny z kandidátov nebol tak pozitívne hodnotený médiami ako Čaputová. „V jednom rádiu sa jej napríklad pýtali, kde chodí ku kaderníkovi a čo jedáva na obed,“ uviedol.

