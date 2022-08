Kollár označil kardinála Tomka za úžasného človeka, každý Slovák k nemu prechovával veľkú úctu (foto)

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a strany Sme rodina Boris Kollár sa po pohrebnom obrade kardinála Jozefa Tomka v Dóme sv. Alžbety v Košiciach vyjadril, že ku kardinálovi každý Slovák prechovával veľkú úctu.

Tomko bol úžasný človek

„Bol to náš najvyššie postavený hodnostár vo Vatikáne, ktorý vedel podržať Slovensko, vedeli sme sa naňho obrátiť. Každý rok Slovensko navštevoval a bol mu verný,“ povedal Kollár, ktorý je rád, že sa s kardinálom mohol stretnúť osobne.

Podľa predsedu NR SR to bol úžasný človek. „Mal 98 rokov, nemôžeme si myslieť, že tu bude do 150-tich rokov. Boh mu dal obrovskú energiu, dlhý život, bol v perfektnej kondícii,“ doplnil predseda. Zároveň doplnil, že je presvedčený, že s kardinálom Tomkom sa celé Slovensko i cirkev dôstojne rozlúčili.

Kollár si berie z kardinála príklad

Podľa predsedu Sme rodina je veľmi dôležitá komunikácia. „Musíme spolu hovoriť, pozrite sa, čo sa deje vo svete bez dialógu. Keby sme spolu viac hovorili a vedeli sa pochopiť, tak by nedochádzalo k vojnám, politickým roztržkám, nekončili by vlády a nerozbíjali by sa koalície.“

Doplnil, že si z kardinála Tomka berie príklad. Kollár na záver poďakoval cirkevným hodnostárom, Konferencii biskupov Slovenska, Svätému Otcovi vo Vatikáne i všetkým Slovákom a Slovenkám, čo sa prišli rozlúčiť s Jozefom Tomkom.