Kollár zrejme bude musieť „dať dole“ návrh na zmenu ústavy, rozhodujúce je slovo Matoviča a OĽaNO

Návrh na zmenu ústavy, ktorá by umožňovala vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, stiahne Sme rodina pravdepodobne z rokovania Národnej rady SR. Uviedol to v stredu predseda hnutia Boris Kollár na tlačovej konferencii.

Šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič už totiž avizoval, že by tento návrh vetovali.

„Ja sa snažím ešte dohodnúť so stranou OĽaNO, či by sme to nemohli posunúť na január, ale keď mi povedia, že to vetujú, budem to musieť dať dole,“ vyhlásil Kollár s dodatkom, že má ešte drobnú nádej, že sa mu podarí dohodnúť s koaličným partnerom. Dôvodom, prečo presadzuje zmenu ústavy, je podľa jeho slov situácia, že by nevedeli doručiť pomoc občanom.

„Keby sme neschválili rozpočet a provizórium by nám neumožňovalo tú pomoc doručiť ľuďom, keby sme im nevedeli pomôcť energošekmi, tak potom chcem mať túto možnosť,“ podčiarkol šéf hnutia Sme rodina.