Kollárovci podporia zastropovanie veku odchodu do dôchodku, Matovič sa dohodol s Richterom

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Poslanci NR SR za hnutie Sme rodina podporia návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku. Po rokovaní s ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom to na utorňajšej tlačovej besede uviedol predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Hnutie Sme rodina však podľa neho presadzuje, aby muži a bezdetné ženy odchádzali do dôchodku najneskôr v 64 rokoch, ženy s jedným dieťaťom v 63,5 roku, ženy s dvomi deťmi v 63 rokoch a ženy s tromi a viac deťmi v 62,5 roku. „Aby to nemalo fatálne dôsledky pre verejné financie, nemôžeme ísť pod 62 rokov,“ povedal Kollár.

Súčasný mechanizmus považuje Kollár za nespravodlivý

Súčasný mechanizmus zvyšovania veku odchodu do dôchodku naviazaný na rastúcu dĺžku dožitia ľudí považuje Kollár za nespravodlivý, keďže súčasné deti by podľa tohto systému išli do penzie ako 71-ročné. Návrh lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, aby sa pri znižovaní dôchodkového veku ženy zohľadňovalo, či dieťa ukončilo strednú školu, považuje líder hnutia Sme rodina za diskriminačný. Poukazuje pritom na to, že niektoré deti pre svoj zdravotný stav nemôžu študovať. Kollár zároveň pripustil, že ak Slovensko zavedie nižší strop na dôchodkový vek pre ženy, môže s tým mať problém Európska únia, keďže smernica Európskej únie v súlade s princípom rodovej rovnosti zakazuje nerovnaké zaobchádzanie na základe pohlavia. „Je však správne, aby ženy išli do dôchodku skôr,“ dodal šéf hnutia Sme rodina.

Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO podporia návrh ústavného zákona o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, ak budú môcť ženy odchádzať do penzie skôr ako muži podľa počtu detí, ktoré skončili aspoň strednú školu najnižšieho stupňa. Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Za každé dieťa, ktoré by podľa neho ukončilo aspoň učňovku, by mohla ísť žena do dôchodku o rok skôr. „Za tejto podmienky sme ochotní podporiť návrh Smeru,“ povedal. Líder hnutia OĽaNO zároveň požaduje, aby sa ženám roky, o ktoré by išli do dôchodku skôr, považovali za odpracované, čím by sa im dôchodok pre skorší odchod do penzie neznižoval. „Na rozdiel od Smeru žiadame, aby boli ženám tieto roky započítané ako odpracované,“ zdôraznil.

Ponuka pre opozíciu

Strana Smer-SD navrhuje zaviesť strop na vek odchodu do dôchodku pre mužov a bezdetné ženy na 65 rokov, pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, na 64 rokov a pre ženy, ktoré vychovali dve a viac detí, na 63 rokov. Návrh ústavného zákona o stanovení stropu na vek odchodu do dôchodku majú poslanci NR SR za Smer-SD predložiť na júnovú schôdzu parlamentu. Keďže pôjde o návrh ústavného zákona, na jeho schválenie bude potrebné hľadať kompromis aj s opozičnými stranami.

Súčasťou legislatívneho návrhu má byť aj zakotvenie existencie prvého, druhého a tretieho dôchodkového piliera. Tieto ustanovenia predseda Smer-SD Robert Fico minulý týždeň nazval „ponukou pre opozíciu„. „Podľa mňa je to silná záruka, ak sa objaví v Ústave Slovenskej republiky zmienka, že máme v podstate tri piliere dôchodkového zabezpečenia,“ povedal. Podľa Fica by to znamenalo, že ak by mal niekto v budúcnosti ambíciu dotknúť sa existencie druhého a tretieho piliera, narazí na Ústavu SR.

Národniari považujú návrh za málo ambiciózny

Slovenská národná strana (SNS) presadzuje, aby strop na odchod do dôchodku u mužov bol 64 rokov a u žien 63 rokov. Nemôže preto podporiť zmenu ústavného zákona, ktorú predložila strana Smer-SD spočívajúcu v zastropovaní veku odchodu do dôchodku pre mužov na 65 rokov. Návrh Smeru-SD považujú národniari za málo ambiciózny. „Pokiaľ nebude možné presadiť uvedené v Ústave SR, SNS navrhne predmetný strop zákonom,“ tvrdia predstavitelia SNS.

Vláda Roberta Fica v roku 2013 zaviedla od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch. Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch. Ak by sa podľa Fica zaviedol strop na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov, do roku 2075 by to Slovensko stálo okolo 80 miliárd eur.