Kollárovo trápne divadlo sa skončilo. Ako však chce koaličná štvorka fungovať ďalej? (komentár)

Predseda parlamentu Boris Kollár aj po utorňajšom tajnom hlasovaní zostáva vo svojej funkcii. Že odvolávanie bolo len trápnym divadlom, potvrdil aj predkladateľ návrhu, samotný Kollár, keď v záverečných slovách celé trojhodinové dianie v parlamente označil týmito slovami.

Hra s Kollárovou diplomovkou sa úplne nekončí

Kollár sám priznal, že značnú časť svojej diplomovej práce prepísal, bez jasného uvedenia zdroja. Pravdou však je, že ho nemožno úplne porovnávať s kauzou rigorózky jeho predchodcu Andreja Danka.

Aj keď súčasný predseda parlamentu predniesol rozbor, že jeho diplomovka má síce pár chýb, ale je v súlade s predpismi. Zostáva však otázka etická.

O tom hovorili aj koaliční poslanci Ondrej Dostál a Juraj Šeliga, ktorí priamo v parlamente vyzvali Kollára, aby odstúpil.

So slovami Dostála, že sa táto kauza hlasovaním nekončí možno iba súhlasiť. Predseda zákonodarného zboru bude aj naďalej terčom útokov či už opozície, medií alebo niektorých občianskych aktivistov. Poznajúc jeho povahu, čo ukázal aj na konci utorňajšej rozpravy, budeme sa mať na čo ešte tešiť.

Bude štvorkoalícia aj naďalej jednotná?

Ťažko odpovedať na otázku, či bude koalícia naďalej jednotná. Aj keď jej poslanci, ktorí vystúpili v rozprave tvrdia, že je podstatnejšie splniť svoj vládny cieľ, ako nejaká Kollárova diplomovka, práve on však splnenie týchto cieľov podmienil zotrvaním vo funkcii.

Keď mu to pripomenul Šeliga, rozhorčene ho nazval farizejom. „Niečo tak odporné a farrizejské, ako je Šeliga, som ešte nestretol,“ uviedol. Pripomeňme, že Šeliga je podpredsedom parlamentu, s ktorým práve predseda musí denne spolupracovať.

Kto bude ďalší, ktorému Kollár udelí nelichotivé prívlastky, keď sa mu v niečom vzoprie? Premiér Matovič to dobre pozná, lebo aj on sa dá uniesť emóciámi, a preto radšej teraz mlčal. Chránil si predovšetkým svoju stoličku.

Režírované divadlo predsa niečo odhalilo

Vopred režírované divadlo s akože odvolávaním predsedu parlamentu predsalen niečo odhalilo. Ukázalo, ako je to vlastne v koalícii. Ešte sa ani riadne nerozbehli a už si musia odkazovať cez médiá, kto má zostať a kto odísť. Každé protirečenie vlastných vyvoláva prudkú protireakciu druhej strany.

Najviac z toho ťažia práve Kollár a Matovič. Pri niektorých personálnych otázkach na seba nezaútočili a jasne dali najavo ďalším dvom partnerom, že musia čušať a trpieť, ak chcú zostať tam, kde sa nachádzajú. Najlepší príklad je akože odpolitizovanie verejnej správy, keď všetkých prednostov okresných úrad nominuje premiérovo OľaNO a koalícia mlčí.

Pripomeňme aj nominácie ministrov z hnutia Sme rodina, keď do vysokých funkcií na úradoch vymenovali diskutabilné osoby a koalícia nič. Tak to začalo a pravdepodobne aj bude pokračovať. Každý sa bude hrať na vlastnom piesočku, veď čo tam po predvolebných sľuboch. Pardon, všetci sú za to, že treba potrestať mafiánov. Uvidíme ako sa postavia, keď sa takí nájdu aj v ich radoch.