Komora exekútorov upozorňuje na zadlžovanie pred Vianocami, domácnosti majú posledné roky čoraz väčšie dlhy

Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov, aby sa v súčasnej vážnej ekonomickej a sociálnej situácii pred Vianocami zbytočne nezadlžovali.

Ako komora zdôrazňuje v tlačovej správe, neuvážené dlhy pod vplyvom emócií totiž môžu viesť v budúcnosti k vážnym finančným problémom, ktoré sa neraz končia až exekúciou.

Domácnosti sa stále viac zadlžujú

SKE pripomína, že aj pre doterajšie nízke úrokové sadzby sa slovenské domácnosti v posledných rokoch stále viac zadlžujú. Emotívne reklamné kampane pred Vianocami navyše podľa komory prezentujú pôžičky na vykrytie vianočných nákladov ako niečo prirodzené.

„Túžba obdarovať či pohostiť svojich najbližších určite nestojí za to, aby človek neuváženými finančnými záväzkami zobral na seba vážne bremeno do budúcnosti. Pre finančné zdravie občanov jednoznačne platí, že by sme sa mali aj Vianoce zakrývať takou perinou, akú si môžeme dovoliť,“ zdôraznil prezident SKE Miroslav Paller.

Dlhová špirála

Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa podľa SKE dostať do takzvanej dlhovej špirály, kedy splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To sa však môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady navyše. U exekútora pritom podľa komory nemusí skončiť len samotný dlžník, ale aj ručiteľ.

„Skúsenosti z našej poradne pre občanov v exekúcii ukazujú, že ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka,“ upozornil Paller.

Lepšie je vziať si úver z banky

Zároveň šéf komory exekútorov skonštatoval, že v prípade finančných záväzkov je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankovej spoločnosti, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov.

„Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá odráža všetky náklady na úver vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia,“ dodal.