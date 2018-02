Konanie voči Kiskovi nie je stále ukončené, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií žiada informácie

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR opätovne žiada spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG) o poskytnutie informácií o fyzickej osobe Andrejovi Kiskovi. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v utorok prijali členovia výboru. Ako povedal poslanec Róbert Puci (Smer-SD), „KTAG využila hru slovíčok a v ich celom vyjadrení vystupuje Andrej Kiska ako verejný funkcionár“.

Dostál navrhoval konanie zastaviť

„Odvolávajú sa na to, že v roku 2013 a v časti roku 2014, kým nezložil prezidentský sľub, nebol verejným funkcionárom, preto podľa nich za toto obdobie informáciu nedali a len za to obdobie, keď bol verejný funkcionár,“ povedal Puci. Poukazuje na ústavný zákon, podľa ktorého verejný funkcionár podáva majetkové priznanie do 30 dní odo dňa zloženia sľubu alebo ujatia sa verejnej funkcie za uplynulý kalendárny rok.

„Čiže nás zaujíma presne to obdobie, keď oficiálne nebol verejným funkcionárom, ale podľa zákona sa verejným funkcionárom stal,“ dodal. Rovnako výbor žiada aj Finančnú správu SR, ktorá od 1. januára môže takéto informácie poskytnúť. „Uvidíme, kedy sa dopracujeme k relevantným informáciám,“ dodal.

Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) so žiadosťou o informácie nesúhlasil. „KTAG odpovedala tak, ako mala odpovedať. Celé konanie je neopodstatnené,“ uviedol a navrhoval celé konanie voči prezidentovi zastaviť. S názorom Dostála súhlasil aj predseda výboru Vladimír Sloboda (SaS).

Konanie voči Kiskovi neukončili

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií vlani 18. októbra neukončil konanie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Ako vtedy povedal poslanec Róbert Puci (Smer-SD), prezident svoje stanovisko výboru o financovaní svojej predvolebnej kampane, aj o tom, prečo neuviedol pohľadávku medzi ním a spoločnosťou Kiska Travel Agency (KTAG) v majetkovom priznaní, poskytol v písomnej podobe.

Podľa Puciho vyjadrenie prezidenta nebolo úplné a dostačujúce. Preto výbor žiadal o stanovisko k celej záležitosti aj spoločnosť KTAG, s.r.o.. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) s názorom Puciho nesúhlasil. Podľa neho je stanovisko Kisku dostačujúce a prezident v ňom argumentuje tým, že výbor sa pýta na veci, ktoré nesúvisia s výkonom verejnej funkcie. Dostál navrhoval, aby výbor konanie zastavil.

Kiska následne upozornil na to, že ho výbor žiadal o informácie z rokov 2013 a 2014, no podľa zákona do 15. júna 2014 do 12:00 sa na neho ústavný zákon o konflikte záujmov nevzťahoval.

Podnet podal neúspešný prezidentský kandidát

Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament, ktorej predsedom je neúspešný prezidentský kandidát z posledných volieb Jozef Behýl. Ako povedal v septembri pre agentúru SITA, podnet strana podala na Andreja Kisku ako prezidenta Slovenskej republiky pre dôvodné podozrenie z porušenia ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

„Podľa medializovaných informácií spoločnosť KTAG, s.r.o, vynaložila za r. 2013 a 2014 značnú časť finančných prostriedkov patriacich tejto spoločnosti na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku. Podľa zverejnených informácií si spoločnosť KTAG, s.r.o. takýmto spôsobom neoprávnene znížila daňový základ o viac ako 136-tisíc eur. Preto existuje dôvodné podozrenie, že počas funkčného obdobia verejného funkcionára Andreja Kisku tieto pohľadávky boli spoločnosťou odpustené alebo inak zanikli, čo možno považovať za prijatie daru alebo inej nenáležitej výhody v prospech verejného funkcionára. Tieto výdavky sú podľa nášho názoru v priamej súvislosti s výkonom verejnej funkcie, keďže boli vynaložené na jeho prezidentskú kampaň,“ upozornil Behýl.

Podľa poradcu prezidenta pre komunikáciu Romana Krpelana je verejne známe, že prezident je už dlhé roky spolumajiteľom spoločnosti KTAG, s.r.o., do ktorej vložil peniaze už v roku 2005. Spoločnosť, ktorej spolumajiteľom je prezident Kiska, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Daňová kontrola ukázala, že KTAG na dani z príjmov zaplatila o 27-tisíc eur menej než mala, spoločnosť po vyšetro