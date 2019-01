Konečne sa Slovan vráti tam, kde má byť – na Tehelné pole, hovorí brankár Greif

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) – Brankár jesenného lídra najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ŠK Slovan Bratislava Dominik Greif sa po dňoch voľna a vianočnej prestávke už od pondelka naplno zaradil so spoluhráčmi do zimnej prípravy mužstva a náročnej tréningovej zaberačky.

Futbal bude pre mňa opäť prioritou

„Koncom roka som nešiel na žiadnu dovolenku do tepla, strávil som ju doma. Pozeral som Popolušku a piekol medovníky. Dá sa povedať, že futbal som vypustil z hlavy. Venoval som sa iba doplnkovým športom – basketbalu, hokeju a podobne. Futbalovo som si oddýchol, ale teraz bude pre mňa opäť prioritou. Treba spáliť tie medovníky a ísť opäť do práce,“ uviedol Greif.

Slovan Bratislava si tento rok pripomenie 100 rokov od svojho vzniku, „storočnicu“ by rád oslávil ziskom majstrovského titulu. Po jesennej časti a 18 odohraných kolách majú „belasí“ na čele tabuľky Fortuna ligy náskok 8 bodov pred druhou Dunajskou Stredou, tretia Žilina zaostáva o 12 bodov. Iný cieľ ako vybojovať si celkové prvenstvo v najvyššej slovenskej súťaži, už deviate v ére samostatnosti, si v klube ani nedávajú.

„Aby sme si udržali naše líderské postavenie, bude potrebné odvádzať to, čo doteraz. Pokračovať treba v každodennej svedomitej práci, dobre a zodpovedne sa pripravovať na zápasy a podávať čo najlepšie výkony,“ vyjadrila sa jesenná jednotka ŠK Slovan medzi žrďami.

Greif sa teší na premiéru

Takmer dvojmetrový brankár (197 cm) má radosť z toho, že po deviatich rokoch sa futbalisti Slovana presunú z Pasienkov a vrátia sa na vynovené Tehelné pole, už s nálepkou Národný štadión.

„Veľmi sa všetci tešíme. Už to očakávame, na budúci týždeň by sme tam mali odohrať prípravný duel proti Olomoucu (v stredu 16. 1. od 17.00 h, pozn.). Dlho sa na to čakalo, bolo veľa opletačiek okolo toho, dlhé roky. Konečne sa Slovan vráti tam, kde má byť – na Tehelné pole. Osobne som tam ešte nebol, videl som iba fotografie. Takže aj osobne sa teším, premiéru zažijem na budúci týždeň,“ vyjadril sa 21-ročný Greif.

Zimná príprava nie je postrach

Bratislavský rodák zvláda dobre zimnú prípravu. Napriek tomu, že tá tohtoročná bude rozdelená až na tri bloky – úvodný absolvujú hráči v domácich podmienkach na umelej tráve na Pasienkoch, následne vycestujú na Maltu a potom ich čaká dvojtýždňové sústredenie v tureckom Beleku.

„Keď videli chalani ten nabitý program, čo nás čaká, tak nám nie je veľmi do smiechu. Tréningov je naozaj dosť veľa. Zimná príprava bude náročná, ale z nej potom futbalista žije celý rok. Verím, že tréningová drina prinesie svoje ovocie,“ poznamenal Dominik Greif a dodal: „Letná príprava je oveľa kratšia, v zime sa viac pracuje. Pre nás už klasicky to znamená aj nejaký ten výjazd do tepla na sústredenie za kvalitnými podmienkami. Pre mňa nie je zimná príprava nikdy postrach.“