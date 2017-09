Saganov exkolega „El Pistolero“ končí kariéru: Je čas prenechať miesto mladším

ALTO DE L´ANGLIRU 10. septembra (WebNoviny.sk) – Ak rozlúčka, tak vo veľkom štýle, vravel si Alberto Contador pred sobotňajšou predposlednou etapou na cyklistickej Vuelte.

Náročná horská previerka v Astúrii s tromi strmými stúpaniami prvej a špeciálnej kategórie, k tomu tisícky horkokrvných fanúšikov popri trati a pekelný záver s výstupom na Alto de l´Angliru s pasážami s takmer 24-percentným prevýšením.

Dopísanie príbehu

To si Contador v predposledný deň rozlúčky s veľkou cyklistikou nemohol nechať ujsť. Práve na Angliru vo výške 1560 m v roku 2008 oslavoval svoj prvý etapový triumf na Vuelte a po 9 rokoch napokon aj posledný (nedeľňajší dojazd do Madridu už bude v oslavnom tempe patriť šprintérom).

„Posledný výstrel Contadora stál za to,“ píše športový denník Marca a pokračuje výpoveďou lúčiaceho sa šampióna: „Môže byť tisíc rôznych víťazstiev, ale som mal ešte jeden dôvod na dopísanie svojho príbehu. Keď som sa ráno prebudil, hlava mi poslala signál, že to môže byť môj deň. Vravel som si: moja rozlúčka musí mať fazónu. Vedel som, že klesanie z Alto del Cordal je nebezpečné a často sa tam padá. Museli sme byť preto veľmi obozretní, keď sme tam zaútočili spolu s kolegom Jarlinsonom Pantanom. Som šťastný z toho, ako nakoniec všetko do seba zapadlo. Nemôže byť krajšia rozlúčka ako s víťazným gestom na Angliru.“

Posledný útok si premyslel

Horský masív v severnej časti Španielska v provincii Astúria po prvý raz zaradili organizátori Vuelty na trasu pretekov Okolo Španielska až v roku 1999, potrebovali vytvoriť náročný ekvivalent k legendárnym stúpaniam Alpe d´Huez či Mont Ventoux z Tour de France, resp. Mortirolo alebo Monte Zoncolán z Giro d´Italia.

Zámer im vyšiel stopercentne. Angliru s dĺžkou 12,8 km a priemerným sklonom terénu 10,13% je jedným z najobávanejších stúpaní na ceste v Európe, časť s maximom Cueňa les Cabres s 23,6% sa nachádza 3 km pred cieľom. Ak cyklistom v stúpaní sťažujú podmienky dážď a hmla, zdá sa ako nekonečne dlhé.

Contador si svoj „posledný“ útok dokonale premyslel. Sólo Poliaka Tomasza Marczynského sa skončilo 8,3 km pred koncom, keď ho pohltila Španielova skupina. V druhej polovici kopca Contador striasol zo seba zvyšných členov úniku, pred favoritmi mal 5 km pred cieľom náskok 54 sekúnd. Porástol aj cez minútu a hoci už takmer istý víťaz pretekov Chris Froome v závere s pomocou Wouta Poelsa mocne finišoval, 17 sekúnd napokon zostalo v prospech Contadora.

V celkovom poradí Vuelty sa 34-ročný rodák z madridského Pinta posunul na 4. miesto, ak by ho neprikvačila choroba v úvode pretekov a „nechytil“ hneď skraja v Andorre dve a pol minúty, možno mohol útočiť aj na celkový triumf. Ak a keby však ani v tomto prípade neplatí.

Dosiahol svoj cieľ

„To stúpanie bolo nekonečné. Šliapnutie za šliapnutím, sekunda za sekundou, trvalo to večnosť. Navyše bolo mokro a to celú situáciu výrazne sťažovalo. Vedel som, že bez tímovej práce to nedám a že to bude poriadne komplikované. Chcel som to však urobiť pre fanúšikov, ktorí ma tak mocne povzbudzovali. Ľudia šaleli, keď som stúpal na vrchol a to mi dodávalo sily. Mal som z toho husiu kožu,“ referoval Contador o triumfálnom závere na Angliru. Na margo konca kariéry ešte dodal: „Budem si pamätať každý moment, najmä z rozlúčky na Vuelte. Myslím si, že som dosiahol svoj cieľ a nastal čas prenechať miesto mladším.“

Koncom kariéry Alberta Contadora sa uzatvára jedna veľká cyklistická kapitola. Sedem celkových triumfov na pretekoch Grand Tour, množstvo úspešných únikov a ďalších víťazstiev na etapových pretekoch lemovali kariéru muža s prezývkou „El Pistolero“, čiže pištoľník či bandita.

Contador ako jeden zo šiestich cyklistov v histórii ovládol všetky tri súčasti Grand Tour, čiže Giro d´Italia (2008, 2015), Tour de France (2007, 2009) aj Vueltu (2008, 2012, 2014). Znamenitý vrchár a skvelý časovkár sa štyrikrát stal laureátom prestížneho ocenenia Velo d´Or (Zlaté koleso), celkovo si v profikariére pripísal 68 víťazstiev, z toho 13 na pretekoch „veľkej trojky“.

Problém s dopingom

Ani Contador ako mnoho ďalších veľkých šampiónov jeho generácie sa nevyhol problémom s dopingom. Dodatočne preto prišiel o triumfy na Tour de France 2010 a Giro d´Italia 2011.

Dôvodom bol pozitívny test na klenbuterol po jednej z etáp na TdF 2010. Pretekár sa bránil tým, že išlo kontaminované hovädzie mäso, ktoré zjedol, ale trestu sa napokon nevyhol. Suspendovaný bol do augusta 2012 a v predmetnom období prišiel o prémie aj výsledky z pretekov.

Už v rokoch 2005 – 2007 bol Contador spájaný s neslávne známym lekárom Eufemianom Fuentesom, ktorý poskytoval krvný doping svojím klientom. Vtedy ešte mladučký cyklista sa bránil tým, že ho osobne nepozná a bol len v nesprávny čas v nesprávnom tíme, preto upadol do podozrenia.