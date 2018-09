Kontrolóri zistili nedostatky v kvalite lieku Thiopental, z trhu sťahujú všetky jeho šarže

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) – Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) stiahol z trhu liek Thiopental. Informoval o tom na svojej internetovej stránke. Dôvodom bolo zistenie nedostatku v jeho kvalite.

Stiahnutie sa týka konkrétne dvoch verzií výrobku. Thiopental VUAB 0,5 g a Thiopental VUAB 1,0 g. Stiahnu ich z úrovne distribučných spoločností, lekární aj zdravotníckych zariadení.

Lieky s účinnou látkou thiopental patria do skupiny barbiturátových celkových anestetík. Tie sú určené najmä na uvedenie pacienta do celkovej anestézy. Liek na Slovensku nemá priamu náhradu. No vo väčšine schválených indikácií je možné použiť iný vhodný prípravok.

Spoločnosť VUAB Pharma, ktorá je držiteľom rozhodnutia o registrácii lieku, v metodickom pokyne vyzýva distribučné spoločnosti s okamžitou platnosťou zastaviť distribúciu všetkých šarží lieku. Spoločnosti majú vrátiť lieky držiteľovi registrácie do 31. októbra 2018.