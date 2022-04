Korčok: Aliancia je dnes jednotnejšia ako nikdy predtým. Chceme tiež, aby bola silná, ako nikdy predtým

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) je dnes jednotná ako nikdy predtým, chceme tiež, aby bola silná, ako nikdy predtým, vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nom. SaS) po rokovaní so zástupcom generálneho tajomníka NATO Mirceom Geoanăom.

Posilňovanie východného krídla NATO

Nová Strategická koncepcia NATO podľa neho musí zohľadniť zmenenú realitu v medzinárodnom prostredí. Predmetom rokovania boli opatrenia NATO v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine ako aj posilňovanie prítomnosti NATO na východnej hranici.

Partneri tiež diskutovali o novej Strategickej koncepcii NATO, posilňovaní odolnosti Aliancie a o strategickej spolupráci medzi NATO a Európskou úniou. Informoval o tom Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tlačovej správe.

Napĺňanie spoločných sieľov

„Zhodli sme sa, že vzhľadom na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine sa bezpečnosť a obrana spojeneckého územia stali najdôležitejším prioritami Aliancie. Nová Strategická koncepcia NATO musí odrážať túto zmenenú realitu a kľúčové poslanie Aliancie. Potrebujeme napĺňať dohodnuté spojenecké ciele, budovať plánované spôsobilosti, investovať do obrany. Aliancia je dnes jednotná ako nikdy predtým, chceme tiež, aby bola silná, ako nikdy predtým,“ uviedol Korčok.

Zástupca generálneho tajomníka NATO Mircea Geoană ocenil modernizáciu a investície Slovenska do obrany a príspevok do kolektívnej obrany Aliancie a do misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu.