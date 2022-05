Korčok sa pustil do Smeru a „fašistov“ za odignorovanie Zelenského prejavu. Ste zbabelci, odkázal im

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) považuje za zbabelé, že si utorňajší prejav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Národnej rade SR (NR SR) nevypočula časť poslancov strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a „fašistov“, ktorí z rokovacej sály odišli.

Opozícia používa rétoriku Kremľa

„Považujem to za zbabelé a hanebné. Ale zo strany členov týchto strán to nie je nič prekvapujúce. Celý čas hovoria, že agresia Ruska na Ukrajine sa nás netýka a hľadajú výhovorky. Hovoria inými slovami presne to, čo hovorí Ruská federácia,“ povedal.

Korčok ocenil príhovor prezidenta Ukrajiny a jeho jasné posolstvo. Dáva podľa neho nielen ukrajinskému národu vedieť, že táto vojna bude mať za víťaza práve Ukrajinu.

Najsilnejší prejav v parlamente

„Ukrajine je potrebné dať štatút kandidátskej krajiny na vstup do Európskej únie,“ vyhlásil šéf rezortu diplomacie. Zároveň poďakoval NR SR za to, že vystúpenie Zelenského umožnila.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) označil Zelenského prejav za jeden z najsilnejších, aké v parlamente počul. „Agresia musí byť odsúdená, nie ospravedlňovaná či ticho tolerovaná. Stojím na strane Ukrajiny. Volodymyr Zelenskyj je hrdinom dnešných dní,“ vyhlásil.