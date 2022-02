Koronavírus je postrachom olympijských hokejových výberov, Dáni prileteli do Pekingu s poltuctom pozitívnych

Po prílete do Číny nasledovala studená sprcha. Hokejisti Dánska absolvovali v stredu svoj prvý predolympijský tréning pred štartom ZOH 2022. Museli sa však vyrovnať s absenciou až šiestich hráčov. Tí skončili v izolácii po odhalení pozitívnych testov na COVID-19.

Ide o štyroch hráčov základnej zostavy a dvaja sú z tzv. taxi tímu – náhradníkov. Tréner Heinz Ehlers však neskrýval optimizmus, predpovedá skorý návrat štyroch hráčov z karantény. Možno sa tak udeje už v stredu večer alebo vo štvrtok.

„Našťastie to vyzerá tak, že u štyroch z nich sa vyskytla falošná pozitivita. V to dúfame,“ uviedol prvý dánsky hokejista v NHL Frans Nielsen. „Nenazval by som to strachom, dôvody na obavy sú však vždy,“ dodal 37-ročný skúsený center.

Pred odletom mali dva negatívne testy

Ehlers si nevedel spomenúť na mená všetkých šiestich pozitívne testovaných hráčov. Oznámil však, že medzi nimi boli bývalý útočník NHL Mikkel Boedker aj obranca Markus Lauridsen. Dánsky lodivod ďalej povedal, že každý mal dva negatívne testy v intervale 48 hodín pred odletom z Dánska do Pekingu.

„Samozrejme, že je to frustrujúce z hľadiska prípravy tréningovej jednotky. Dnes (2. februára pozn. redakcie) sme mali nacvičovať presilovú hru a traja alebo štyria z týchto hráčov sú mimo,“ skonštatoval 56-ročný rodák z Aalborgu. „Je to pre nás výzva, musíme ju prijať,“ dodal. „Myslím si, že každý tím si zaslúži podporu a prajem si, nech tento turnaj zvládneme bez veľkého množstva pozitívnych prípadov,“ vyhlásil veterán Nielsen.

Nikto z pozitívnych nie je vážne chorý

Olympijský turnaj mužov v hokeji sa začína o týždeň. Dánsko hrá svoj prvý zápas 9. februára proti Česku. Do Pekingu sa Dánsko historicky po prvý raz kvalifikovalo s mužským aj ženským hokejovým tímom na ZOH.

Pekinskí organizátori v stredu ohlásili 32 nových prípadov nákazy koronavírusom – 15 pri testoch ľudí prichádzajúcich na letisko a 17 v rámci tzv. olympijských bublín. Športovci a funkcionári tímov tvorili deväť z týchto prípadov a 23 pozitívnych vzoriek patrilo do kategórie obslužní pracovníci hier a médiá.

Dosiaľ jedenásť ľudí si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici pre symptómy spomedzi 232 pozitívnych testov odhalených od 23. januára 2022. „Chceme ubezpečiť verejnosť, že žiadny z nich nie je vážne chorý,“ povedal olympijský lekár Brian McCloskey.