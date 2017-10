Košičan Bukata po zranení nohy rozhodol gólom a asistenciou o triumfe Gliwíc

GLIWICE 30. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový stredopoliar Martin Bukata sa v sobotu gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Piastu Gliwice nad Wislou Plock (2:1) v stretnutí 14. kola najvyššej poľskej súťaže.

Dvadsaťštyriročný Košičan najskôr v 17. min prihral na vedúci zásah Čechovi Michalovi Papadopulosovi. Po zmene strán v 71. min rozhodol o prvom trojbodovom zisku Gliwičanov od 26. augusta, keď triumfovali na ihrisku Jagiellonie Bialystok (1:0).

Nepríjemné zranenie nohy

„Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo vyhrať tento zápas. Ukázali sme, že hráme čoraz lepšie. Myslím si, že víťazstvo už muselo prísť. Som rád, že sa to podarilo na našom štadióne a pred našimi fanúšikmi,“ vyhlásil kreatívny slovenský mladík pre oficiálnu klubovú televíziu.

Bukatovi sa proti Wisle Plock darí. Jej konto zaťažil gólom aj v predposlednom kole uplynulej sezóny pri vysokej výhre 4:0. Zhodou okolností sa aj vtedy strelecky presadil v 71. min. Odchovanec MFK Košice utrpel v úvode tohto ročníka nepríjemné zranenie nohy, vydarené stretnutie ho preto potešilo.

„Mám radosť, že sa mi po nedávnom zranení takto podarilo vrátiť a pomohol som mužstvu vyhrať tento duel. Získali sme dôležité body. Proti Plocku rozhodlo to, že sme hrali ako tím, bojovali až do konca a nepoddali sme sa. Gól a asistencia ma tešia, ale cítim, že po nedávnom zranení to ešte nie je ono a musím naďalej tvrdo pracovať, aby sa to zlepšilo,“ dodal Bukata.

Z najhoršieho nie je ešte vonku

Piast po treťom triumfe v sezóne poskočil na 14. miesto. Stále však nie je z najhoršieho vonku a bude mať čo robiť, aby sa vyhol záchranárskym starostiam. Bukata pôsobí v Gliwiciach od januára 2016, keď prišiel z MFK Košice.

V Poľsku sa v priebehu leta objavili správy, že dánsky klub Bröndby Kodaň predložil Piastu konkrétnu ponuku na prestup slovenského hráča, poľský klub ju však odmietol. Bukata v sezóne 2013/2014 rozhodol o triumfe MFK Košice 2:1 nad ŠK Slovan Bratislava vo finále Slovnaft Cupu.