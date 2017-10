Mourinho mi vravel, aby som si našiel správne miesto, vraví strelec rozhodujúceho gólu Martial

MANCHESTER 28.októbra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Manchestru United zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 10. kola najvyššej anglickej súťaže nad hráčmi Tottenhamu Hotspur tesne 1:0.

Rozhodujúci moment duelu priniesla 81. minúta, keď striedajúci Francúz Anthony Martial presnou strelou zvnútra šestnástky rozburácal tribúny štadióna Old Trafford a zabezpečil pre svoj tím plný bodový zisk.

„Červení diabli“ lepšie zvládli priamu konfrontáciu o druhú pozíciu v tabuľke Premier League – doteraz získali 23 bodov, „kohúti“ zostali tretí (20).

Bodovali vo všetkých ligových dueloch

Mužstvo trénera Josého Mourinha potvrdilo, že sa mu v tejto sezóne na domácej pôde darí. Naplno zabodovalo vo všetkých piatich ligových dueloch, navyše v nich ani raz neinkasovalo. Takúto úspešnú sériu pred svojím publikom United naposledy zažili ešte v úvode ročníka 2007/2008.

„Hrali sme proti jednému z najlepších tímov v lige, ale zásluhou Anthonyho sa nám podarilo skórovať a nakoniec vyhrať zápas. Chcel by som zagratulovať aj súperovi. V prvom polčase mal loptu častejšie na kopačkách a hral skvelý futbal. Mali sme však viac šancí a vždy sa počíta výsledok, ktorý platí na konci zápasu. Dúfam, že takto budeme pokračovať ďalej. Myslím si, že môžeme pomýšľať na boj o titul,“ povedal pre Sky Sports srbský defenzívny záložník domácich Nemanja Matič.

Správne miesto na ihrisku

„Keď ma tréner posielal na ihrisko, vravel mi, aby som sa snažil nájsť si správne miesto. Viem, že Lukaku je dobrý v hre hlavou. Nakoniec som si po jeho priťuknutí svoju pozíciu našiel a skóroval. Po ostatnej prehre v Huddersfielde (1:2) dnes bolo dôležité vyhrať. Zo streleného gólu mám veľkú radosť,“ skonštatoval hrdina Manchestru United Anthony Martial. Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal v tejto ligovej sezóne štyri presné zásahy, všetky ako žolík z lavičky náhradníkov.

„Bol to ťažký zápas, pokojne to mohla byť aj remíza. Obidve mužstvá hrali na víťazstvo a uvedomovali si silu protivníka. Myslím si, že okrem šance Deleho Alliho sme to mali pod kontrolou. Vedeli sme, že jedna chyba v obrane rozhodne. Tej sa nakoniec dopustili hostia. Toto víťazstvo sme si za našu snahu zaslúžili,“ povedal pre Sky Sports kormidelník United José Mourinho.

Tottenham odišiel bez bodu

Jeho náprotivka Mauricia Pochettina mrzelo, že Tottenham v Manchestri nezískal aspoň bod. „Stretnutie malo vyrovnaný priebeh, škoda, že sme prehrali. Jedno aj druhé mužstvo malo nejaké príležitosti a myslím si, že sme si zaslúžili viac. Vyvinuli sme obrovské úsilie, ale mali sme smolu, že sme inkasovali v záverečnej desaťminútovke. Výsledok však už nezmeníme. Musíme zostať pokojní, vyriešiť túto situáciu a pozerať sa dopredu,“ vyhlásil 45-ročný Argentínčan, ktorému pre svalové problémy chýbal hviezdny kanonier Harry Kane.

„Nezvykneme dostávať takéto góly. Prehra je nepríjemná. Sme sklamaní, že sme neudržali čisté konto. Mohli sme odísť s cenným bodom. Napriek tomu, že na Old Trafforde sa nehrá ľahko, mysleli sme si, že sa nám to podarí. Domáci totiž nemali príliš veľa príležitostí,“ nadviazal obranca „Spurs“ Ben Davies.