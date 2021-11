Košice budú od pondelka čierny okres, na „žolíka“ potrebujú ešte stovky zaočkovaných nad 50 rokov

Zhoršujúca sa epidemická situácia, a teda nárast počtu ochorení na nový koronavírus spôsobila zmenu zafarbenia metropoly východu v COVID automate. Od nasledujúceho týždňa bude celé mesto Košice aj okolie v čiernej farbe. Informovala o tom Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.

Diskusia s epidemiológmi o očkovaní

Najúčinnejšou formou ochrany pred ochorením COVID-19 je okrem dodržiavania preventívnych opatrení aj očkovanie.

Mesto Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) vychádza od utorka 9. novembra až do soboty 13. novembra v ústrety všetkým, ktorí si doteraz na to nenašli čas. Na piatich frekventovaných miestach v mestských častiach Západ, Staré mesto a Sever sa vždy na tri hodiny denne zastavia mobilné očkovacie jednotky.

Okrem možnosti nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 budú vždy k dispozícii aj odborníci, ktorí zodpovedia na všetky otázky verejnosti. Takisto bude všade možné aj diskutovať s epidemiológmi o očkovaní, imunite a prevencii pred ochorením.

Výzva primátora Polačeka

Očkovať budú jednodávkovou vakcínou Janssen od Johnson&Johnson alebo vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Aby sa mesto mohlo v najbližších týždňoch dostalo mimo čiernu farbu, by bolo potrebné presvedčiť ešte niečo vyše tisícky ľudí nad 50 rokov veku, aby sa nechali zaočkovať.

„Ak chceme mať v Košiciach príjemnejšie Vianoce a Silvester ako pred rokom a ak chceme pomôcť preťaženým zdravotníkom v nemocniciach, prosím každého, kto to doteraz odkladal, aby zvážil možnosť nechať sa zaočkovať. Každý z nás túži stráviť Vianoce so svojimi najbližšími, stretávať sa so známymi napríklad aj na Vianočných trhoch alebo športovať, či navštevovať reštaurácie. V bordovej farbe je to možné s určitými obmedzeniami, no v čiernej farbe, žiaľ, nie. Nechýba nám už veľa, aby sme opäť vykročili za slobodou a ochránili si aj svoje zdravie. Do ulíc nášho mesta vyrážame s jasným cieľom a veríme, že čo najviac z vás sa k nám pripojí,“ vyzýva primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Mobilné očkovacie jednotky

Myšlienku prísť s mobilnou očkovacou jednotkou na miesta, ktoré navštevuje mnoho Košičanov, podporuje aj starosta mestskej časti Staré mesto Igor Petrovčik (nezávislý).

Aj on by bol rád, keby sa aj týmto spôsobom podarilo Košičanom vrátiť sa do svetlejšej farby COVID automatu, ktorá bude znamenať nielen menšie množstvo obmedzení pre občanov, ale aj väčší život a ruch v centre mesta.

„Verím, že na naše tri miesta v Starom meste zavíta počas celého týždňa čo najviac záujemcov o očkovanie. Budeme radi, ak využijú túto ponuku, alebo sa môžu prísť aj porozprávať s imunológmi a ďalšími odborníkmi o všetkých aspektoch očkovania,“ dodal Petrovčik.

Mobilné očkovacie jednotky sa zastavia 9. novembra v OC Galéria, MČ Západ (15:00 – 18:00), 10. novembra pri Dolnej bráne, MČ Staré mesto (15:00 – 18:00), 11. novembra na parkovisku na Braniskovej ulice pri OC Tip Top (15:00 – 18:00), 12. novembra na Alžbetinej ulici, MČ Staré mesto (15:00 – 18:00) a 13. novembra pri OD Mier, MČ Sever (9:00 – 12:00).