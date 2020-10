Kotleba musí zostať v karanténe, jeho advokát mal pozitívny test na koronavírus

Predseda opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba je v karanténe, jeho advokát Tomáš Rosina mal totiž pozitívny test na koronavírus. Kotleba o tom informoval vo svojom profile na sociálnej sieti.

Zároveň uviedol, že si želá, aby bol aj jeho test pozitívny, pretože to by znamenalo, že do karantény musia ísť aj poslanci Národnej rady SR, redaktori médií a účastníci súdu z 12. októbra, na ktorom ho neprávoplatne odsúdili na štyri roky a štyri mesiace z trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.

„Ak totiž vyjde pozitívny test aj mne, tak podľa súčasných opatrení by do karantény a následne na test mal ísť úplne celý parlament. A bez ohľadu na môj test, už od dnes by mal byť v karanténe celý Špecializovaný trestný súd, aj redakcie médií. A najmä Úrad špeciálnej prokuratúry, pretože s prokurátorom Honzom mal Rosina počas jednej dlhej prestávky ‚vášnivú‘ debatu,“ ozrejmil opozičný líder.

Kotleba zároveň vyjadril podporu všetkým účastníkom protestu, ktorí v sobotu pred Úradom vlády SR demonštrujú svoju nespokojnosť s prijatými protiepidemiologickými opatreniami. Počas protestu, na ktorom sa zúčastňujú najmä fanúšikovia ultras a priaznivci kotlebovcov, museli policajti použiť slzný plyn či vodné delo.

Predseda ĽSNS verejne viackrát odmietal opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom.