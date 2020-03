Kotleba nemôže prísť na stredajšie pojednávanie v kauze šekov na 1488 eur

Špecializovaný trestný súd v Pezinku zrušil plánované pojednávanie v prípade obžalovaného predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu, ktoré sa malo uskutočniť zajtra 4. marca.

Štvrtkový termín zatiaľ zostáva v platnosti

Dôvodom je, že Kotleba sa zo stredajšieho termínu ospravedlnil a trvá na pojednávaní s jeho účasťou. Štvrtkový termín zatiaľ zostáva v platnosti. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

„Zajtrajšie (4.3.) pojednávanie je zrušené z dôvodu ospravedlnenej neúčasti obžalovaného, ktorý trvá na osobnej prítomnosti na hlavnom pojednávaní. Termín hlavného pojednávania nariadený na deň 05.03.2020 (štvrtok) o 09:00 hod. zostáva v platnosti,“ informovala hovorkyňa.

Sporné šeky vystavené na sumu 1488 eur

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1488 eur.

Číslo 14 v sume 1 488 podľa orgánov činných v trestnom konaní totiž predstavuje vetu „we must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.