Kovalík postúpil do finále turnaja v Poprade a má veľkú šancu stať sa prvým slovenským víťazom

POPRAD 22. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil už do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP Challenger Tour v Poprade-Tatrách (dotácia 64 000 eur + hospitality).

V piatkovom semifinále Kovalík nasadený ako štvrtý zdolal Čecha Zdeňka Kolářa 6:1, 6:2 za 72 minút. Jeho súperom v sobotňajšom finále so začiatkom nie skôr ako o 13.30 h bude Belgičan Arthur de Greef.

Odohral solídny zápas

Kovalík (150. v rebríčku ATP) sa môže stať prvým slovenským víťazom v 16-ročnej histórii antukového challengeru na východe Slovenska. Jeho prvých 12 ročníkov odohrali v Košiciach a teraz už štvrtý rok je centrom podujatia Poprad.

Dosiaľ jediným slovenským finalistom v singlovej súťaži bol Norbert Gombos, ktorý v roku 2014 ešte v Košiciach prehral s Kanaďanom Frankom Dancevicom.

Kovalík odohral úplne odlišný zápas v iných podmienkach ako vo štvrtok proti Egypťanovi Mohamedovi Safwatovi. Zatiaľ čo proti húževnatému Afričanovi bojoval o víťazstvo vo veľkom teple 3:45 h, o deň neskôr sa poponáhľal a mečbal premenil pri podaní a chybe mladého Čecha po 72 minútach. To všetko v chlade pri teplote ani nie 15 °C.

„Odohral som solídny zápas, využil som svoje šance. Nebolo to však jednoduché, lebo súper mal veľa zbraní a do poslednej chvíle som čakal, či nezlepší svoju hru. Som rád, že som to zvládol,“ uviedol Jozef Kovalík.

Zima ho upokojovala

Na otázku, či nepociťoval prílišnú únavu po štvrtkovom trojsetovom maratóne, odpovedal: „V tridsaťstupňovom teple sa hrá horšie, ochladenie mi pomohlo, hoci loptičky sú ťažšie. Zima ma skôr upokojovala ako unavovala. Čo sa týka regenerácie, možno som sa trochu viac vyspal aj som mal väčšiu pauzu pred dnešným zápasom, čo mi pomohlo a na začiatku som sa cítil dobre.“

Finalisti popradského turnaja, 25-ročný Kovalík a o pol roka starší De Greef sa dobre poznajú. V trojzápasovej vzájomnej bilancii vedie slovenský tenista 2:1, všetky tri duely odohrali na challengerových turnajoch na antuke v rozpätí dvoch rokov.

„S Belgičanom sa dobre poznáme a vo vzájomných zápasoch bojujeme o každú loptičku. Uvidíme, čo prinesie zajtrajšok. Ak by som sa stal prvým slovenským víťazom v Poprade, bolo by to pekné,“ dodal Kovalík.