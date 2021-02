Krajčí chce mať očkovacie centrum v každom krajskom meste, Slovensko však musí mať dostatok vakcín

Keď bude na Slovensku dostatočný počet vakcín na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, veľkokapacitné očkovacie centrum by malo fungovať v každom krajskom meste. Po sobotňajšej návšteve vakcinačného centra v Žiline to vyhlásil minister zdravotníctva Marek Krajčí. V priestoroch športovej haly na Rosinskej ceste by v sobotu 13. februára mali zaočkovať približne 570 pedagogických zamestnancov.

Veľkokapacitné očkovacie centrum v Žiline je jediným mimonemocničným centrom na Slovensku vyhradeným pre očkovanie učiteľov. Na jeho zriadení spolupracovali Žilinský samosprávny kraj a mestská samospráva. „Je to dôležitý pilotný projekt, na ktorom sme pracovali niekoľko týždňov a spojila sa pri ňom ambulantná zdravotnícka sféra so samosprávou. Od marca by mohlo byť na Slovensku k dispozícii oveľa viac vakcín a na to musíme byť pripravení,“ uviedol Krajčí.

Podľa Krajčího chce mať ministerstvo zdravotníctva pripravený kvalitný plán na čo najrýchlejšie očkovanie. „Pokiaľ by sa predzmluvnené dodávky vakcín stali realitou a v marci budeme mať väčšie množstvo vakcín predovšetkým od spoločnosti AstraZeneca, v tom prípade by sme otvorili veľkokapacitné centrum v každom krajskom meste a očkovali by sme tisícky ľudí denne,“ dodal Krajčí.

Pedagogickí zamestnanci sú prvou kategóriou ľudí, ktorej bola na Slovensku aplikovaná vakcína AstraZeneca. Počas víkendu by ňou malo byť zaočkovaných 12 600 zamestnancov škôl v dvanástich vakcinačných centrách na Slovensku. Očkovanie učiteľov bude pokračovať aj počas nasledujúcich pracovných dní v nemocniciach v Banskej Bystrici a Nitre.