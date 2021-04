Krajniak bude opäť ministrom práce, oznámil Kollár

aktualizované 7. apríla 13:25

Staronovým ministrom práce a sociálnych vecí bude Milan Krajniak. Ako informoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, prezidentka Zuzana Čaputová by mala Krajniaka do funkcie ministra vymenovať tento piatok.

Prezidentka podľa Kollára žiadala, aby minister práce a sociálnych vecí nedostal sto dní na zapracovanie sa do funkcie, keďže cez tento rezort k občanom smeruje veľký balík finančnej pomoci vo forme tzv. kurzarbeitu alebo SOS dávky.

„Požadovala, aby to bol človek, ktorý sadne a vie to ministerstvo ušoférovať a nemusí prechádzať 100 dňami, aby sa zoznámil s kolektívom, alebo aby vymenil kľúčových ľudí,“ povedal. Predstavitelia hnutia Sme rodina preto podľa Kollára prehovorili Krajniaka, aby sa na post ministra práce a sociálnych vecí vrátil. „Bolo to asi najrozumnejšie riešenie,“ dodal líder hnutia Sme rodina.