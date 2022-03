Krajniak sľubuje adresnú pomoc ľuďom, ktorých najviac potrápilo zdražovanie a rekordný nárast cien

Verejnosť by sa mala do týždňa dozvedieť, ako chce vládna koalícia pomôcť s vysokou infláciou ľudom s nižšími príjmami. V piatkovej relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina).

Príprava najlepších riešení

Túto skupinu chce podľa neho vláda zadefinovať hranicou mesačného príjmu. O tejto téme Krajniak rokoval posledný týždeň s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO).

„Inštitút sociálnej politiky a Inštitút finančnej politiky pripravujú návrhy, akým spôsobom pomôcť najmä rodinám s deťmi a tým, ktorí sú najviac postihnutí infláciou,“ povedal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Pomoc pre sociálne slabších

Pôjde podľa neho o adresnú pomoc pre nízkopríjmové pracujúce rodiny s deťmi, ľudí v hmotnej núdzi, dôchodcov s nízkou penziou, či osamelých ľudí.

„Túto skupinu definujeme mesačným príjmom, teda pomoc bude do nejakého mesačného príjmu, konkrétnu predstavu už mám,“ dodal Krajniak.