Kríza na Ukrajine: Putin nariadil operáciu na udržanie mieru, Zelenskyj obvinil Rusko z narušenia suverenity (online)

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil operáciu „na udržanie mieru“ na východnej Ukrajine. Informoval o tom Kremeľ. Podľa agentúry AP však zatiaľ nie je jasné, či alebo kedy do krajiny vstúpia ruské vojská.

Oznámenie nasledovalo po rýchlom vývoji udalostí, keď Putin oznámil uznanie nezávislosti samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti ukrajinského územia a kontrolujú ich proruskí separatisti.

Spojené štáty aj Európska únia tento krok odsúdili a oznámili uvalenie ďalších sankcií. Putin podpísal príslušné dokumenty po dlhom príhovore národu, v ktorom povedal, že Ukrajina nikdy nebola skutočným národom, obvinil tamojšie úrady z korupcie a ostro skritizoval NATO.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii obvinil Rusko z úmyselného porušenia suverenity Ukrajiny. Ukrajina chce mier, vyhlásil Zelenskyj a následne doplnil, „my sa nebojíme, nikomu nič nedáme“.

Kyjev podľa Zelenského potrebuje „jasné a účinné kroky podpory“ od jeho medzinárodných partnerov. „Je veľmi dôležité vidieť, kto je teraz náš naozajstný priateľ a partner a kto bude naďalej strašiť Ruskú federáciu len slovami,“ povedal ukrajinský prezident.

O situácii na Ukrajine mimoriadne rokovala aj Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN). Konanie Moskvy odsúdil aj slovenský premiér Eduard Heger (OĽaNO) a zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Ministri zahraničia členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v utorok stretnú, aby rozhodli o uvalení sankcií pre ruské rozhodnutie uznať separatistické regióny na východe Ukrajiny za nezávislé.

#Ukraine: Footage of #Russia’s military “peacekeepers” being bussed in to the Donbas across the border. This is essentially the beginning of the invasion. pic.twitter.com/7pUgkJrJzQ

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) February 21, 2022