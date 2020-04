Matovičov návrh zákazu vychádzania počas Veľkej noci má tri výnimky, vyjadril sa aj k blackoutu

Premiér Igor Matovič v uplynulých dňoch predstavil na krízovom štábe návrh, aby sa prijal v období veľkonočných sviatkov zákaz vychádzania. Výnimkou by bola iba návšteva lekára, nákup potravín či cesta do práce. O tom, aké opatrenia nakoniec Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) prijme sa rozhodne zajtra – po konzíliu lekárov, niekedy po 16-tej hodine.

Následne bude premiér o prijatých opatreniach informovať verejnosť. Premiér Igor Matovič o tom informoval V relácii RTVS Sobotné dialógy. Zároveň dodal, že zamietol myšlienku otvárania ďalších obchodov počas nasledujúcich dní.

Zákaz vychádzania cez Veľkú noc

„Ja osobne som prišiel s tým, aby sme cez Veľkú noc prijali opatrenie zákazu vychádzania. Samozrejme boli by tam nejaké výnimky. Môj návrh bol v tom, aby sme obmedzili všetko zbytočné. Navštíviť rodičov je síce pekné, ale ak to urobíte, myslite na to, aby ste mali koho o rok navštíviť. Dohodli sme sa všetci na krízovom štábe, že zajtra zasadnú na ÚKŠ špičky infektológov a dohodneme sa, čo s Veľkou nocou,“ uviedol v sobotu Igor Matovič.

Obdobie možného zákazu vychádzania by počas Veľkej noci platilo na viacero dní. „Áno, obmedzenie pravdepodobne bude na viacero dní. Slováci sú zodpovední, no nájdu sa výnimky. Preto zrejme to opatrenie počas Veľkej noci na obmedzenie pohybu bude. Zajtra o 16:00 sa o tom rozhodne. Požiadali by sme o pomoc armádu na dodržiavanie verejného poriadku, pretože musíme chrániť starších ľudí,“ pokračoval Matovič.

Možný „blackout“ Slovenska

Premiér sa v relácii vrátil aj k téme možného blackoutu slovenskej ekonomiky. „Blackout je legitímny nástroj, o ktorom sa musíme rozprávať. Ľudia musia poznať pravdu a tá je taká, že so súčasnými opatreniami sa budeme s koronavírusom trápiť dlho. Podľa prognóz môžeme dôjsť do stavu, kedy nám na koronavírus zomrie denne 50 až 70 ľudí. Ak neprijmeme tvrdšie opatrenia, vírus sa bude ďalej šíriť. Potrebujeme dostať číslo prenosu z jedného človeka na iného pod „1“. Ak to nespravíme, možno sa budeme trápiť rok. Uvažujeme napríklad nad zákazom vychádzania dôchodcov. Totálny blackout urobili vo Wuhane a koronavírus porazili. Je to však len jedna z ciest, najodvážnejšia, no s najrýchlejšími výsledkami. Pre mňa je absolútna priorita ochrana života, nechcem byť premiérom, ktorému budú zomierať ľudia,“ dodal Matovič.