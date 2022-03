Kto ubytuje utečencov z Ukrajiny, dostane finančný príspevok. Podľa Matoviča sa už na návrhu intenzívne pracuje

Poskytovatelia ubytovania pre utečencov z vojnou postihnutej Ukrajiny by mali od štátu získať finančný príspevok na dospelú osobu 7 eur a na dieťa 3,50 eura.

Ako informoval minister financií Igor Matovič (OĽaNO), mesačná výška ubytovacieho príspevku tak u dospelých dosiahne 210 eur a u detí polovicu z tejto sumy.

Časť nákladov by mala preplatiť EÚ

„V prípade súkromných osôb suma by bola oslobodená od dane z príjmu, v prípade podnikateľských subjektov by nebola,“ povedal minister financií v stredu po rokovaní vlády.

Legislatívci rezortov dopravy, vnútra a financií o podmienkach príspevku za ubytovanie utečencov z Ukrajiny intenzívne komunikujú, minister financií predpokladá, že návrh by mali predložiť vo štvrtok, alebo v piatok. Matovič predpokladá, že časť týchto nákladov preplatí Európska únia.

Pomoc ľuďom, ktorí chcú pomáhať

Príspevok podľa ministra financií dostane ktokoľvek, kto môže utečencov ubytovať, vyplácať tieto peniaze budú samosprávy zo zdrojov od rezortu financií.

„Toto je pomoc ľuďom, ktorí chcú pomáhať, alebo pomáhajú. Kapacita, ktorá je ponúknutá bezplatne, nezištne, solidárne voči utečencom, je výrazne menšia ako by sme potrebovali,“ uviedol Matovič.

Podľa predbežného návrhu by táto pomoc mala trvať do konca júna, minister financií chce presadiť, aby pokračovala tak dlho, ako to bude potrebné.

„Koľko bude treba, toľko zaplatíme. V tomto prípade na peniaze pozerať nemôžeme,“ dodal minister financií.