Kurilovská: Spolupracujúci obvinený je veľmi silný inštitút. Nestačí však, že niekto len niečo povie a začnú razie a zatýkanie

Rok 2020 bol plný medializovaných trestných káuz. Zatýkaní boli mnohí bývalí vysokí funkcionári, ale aj podnikatelia. Viacerých obvinených na základe rozhodnutia súdov stíhajú väzobne. V tejto súvislosti sa vyskytla kritika, najmä zo strany opozičných politikov, že väzba je mučiaci nástroj.

Tvrdia, že zatknutých tam trápia a oni si potom v rámci svojich výpovedí vymýšľajú obvinenia aj na druhých, aby sa odtiaľ dostali. Či je to také jednoduché a stačí na obvinenie iba výpoveď kajúcnika v rozhovore pre Webnoviny.sk a tlačovú agentúru SITA vysvetlila rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská.

Akú máme právnu úpravu ohľadom väzby. Sú v nej väzobné dôvody nastavené dobre?

Osobu zaisťujeme, aby sa nezmaril účel trestného konania, ktorý je potrebné dosiahnuť, a v súvislosti s tým sú ustanovené aj jednotlivé dôvody väzby. Účel trestného konania sa zmarí, keď napríklad obvinená osoba bude ovplyvňovať svedkov, pôsobiť na nich, keď sa navzájom dohodnú spoluobvinení, ako majú vypovedať a iné. Kolúzna väzba je teda úplne na mieste.

Rovnako ako aj úteková väzba, kedy by sa útekom osoby v podstate zmaril účel trestného konania. Nemali by sme prítomného obvineného, s ktorým je potrebné uskutočňovať procesné úkony. Máme, samozrejme, aj inštitút konania proti ušlému, niektoré skutočnosti by sa však práve týmto inštitútom dosiahnuť nedali.

Taktiež väzba preventívna. Keď je napr. osoba XY obvinená za drogové trestné činy, za domáce násilie alebo za extrémizmus, je veľký predpoklad, že osoba XY s tým neprestane a bude v trestnej činnosti pokračovať. Nehovoriac o tom, že máme nastavený ešte jeden dôvod väzby, o ktorom sa málo hovorí, a to dôvod väzby, kedy obvinenému hrozí vysoký trest.

Aj keď tento dôvod je tak trochu diskutabilný – čo je „vysoký trest“ je totižto uvedené iba pri útekovej väzbe. To všetko sú možnosti, ktorými môže sudca, ktorý rozhoduje o väzbe, disponovať.

Môže, ale nemusí.

Zdôrazňujem výraz „môže“, pretože každý dôvod väzby je fakultatívny a nikde nie je uvedené, že osoba musí byť vzatá do väzby. Vždy je to na rozhodnutí sudcu, ktoré, ako vieme, je viacinštančné. V prvom rade musí dať návrh prokurátor, potom rozhoduje sudca na prvom stupni a potom sudca na druhom stupni. Mechanizmus je podľa môjho názoru veľmi dobre nastavený a z hľadiska legislatívy nespochybniteľný.

Sudca pri rozhodovaní o väzbe zároveň preskúmava samotné obvinenie. Tým pádom ďalšia nezainteresovaná osoba posudzuje, či je vznesené obvinenie jasné, dostatočné, či je správne kvalifikovaný skutok a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že máme možnosti väzbu nahradiť, a sudcovia častokrát aj apriori skúmajú možnosť náhrady väzby, napríklad dohľadom probačného úradníka. Disponujeme aj možnosťou elektronického systému monitoringu osôb, pri ktorom nesúhlasím s názorom, že ide o nejaký mučiaci nástroj. Je to zaisťovací úkon a je využívaný na celom svete.

Každá skutočnosť musí byť niečím podložená, musí byť overená a v súvislosti s výpoveďou musia byť získané ďalšie dôkazy.

Prihliada sa pri rozhodovaní o väzbe aj na závažnosť samotného skutku?

Áno. Prihliada sa aj na škodu, ktorá bola spôsobená. Prihliada sa aj na osobu obvineného, či má napr. finančné možnosti na útek, či sú v danej kauze obvinení viacerí, či sú svedkovia, ktorých výpovede budú mať zásadný význam pre túto trestnú vec a práve oni by mohli byť ovplyvňovaní. Ako som už uviedla, posudzuje sa aj to, či obvinenému hrozí vysoký trest, čo, samozrejme, súvisí so závažnosťou skutku. Vždy je na sudcovi, aby vo veci zvážil všetky okolnosti.

V súčasnosti sa často diskutuje aj o takzvanom svedkovi kajúcnikovi. Postačuje samotná výpoveď niekoho, kto je obvinený v rámci trestného konania, aby bola iná osoba obvinená, stíhaná alebo súdená?

Nie je to také jednoduché, že niekto len „niečo“ povie a na základe toho zrazu začnú veľké razie, zadržania osôb a návrhy na väzobné stíhanie. Každá skutočnosť musí byť niečím podložená, musí byť overená a v súvislosti s výpoveďou musia byť získané ďalšie dôkazy. Tie spolu tvoria takú tú „mozaiku“, kedy skutočnosti do seba zapadajú a vytvárajú celok, kde už nie sú pochybnosti, aby mohlo byť voči osobe vznesené obvinenie.

Spolupracujúci obvinený je veľmi silný inštitút a voči tejto osobe môže byť dokonca zastavené trestné stíhanie. Čiže áno, na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že „kajúcnik“ teraz všeličo povie a porozpráva. Jeho výpoveď je však len podporným dôkazom, z ktorého potom získavame ďalšie dôkazy, ktoré do seba musia zapadať a celé to musí takpovediac sedieť.

Viedli sa ale veľké polemiky práve v súvislosti s možným zastavením trestného stíhania voči kajúcnikovi. Nie je predsa len vhodnejšou cestou len podmienečného zastavenia trestného stíhania alebo mimoriadne zníženie trestu?