Kurz schvaľuje koniec s FPÖ a pri novej vláde je optimistický, že vydrží celé funkčné obdobie

Líder rakúskych konzervatívcov Sebastian Kurz vyjadril optimizmus nad tým, že jeho nová koaličná vláda so Zelenými vydrží celé päťročné funkčné obdobie, čo sa dvom posledným rakúskym vládam nepodarilo. Kurz pre televíznu stanicu ORF vo štvrtok v noci povedal, že je „veľmi optimistický, že táto vládna koalícia vydrží päť rokov“ a chce spraviť „všetko pre to, aby sa to podarilo“.

Dodal tiež, že bolo podľa neho správne ukončiť predchádzajúcu vládu s nacionalistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), ktorá sa po škandále okolo uniknutej nahrávky z Ibizy dostala „do slepej uličky“.

Kurzova Rakúska ľudová strana (ÖVP) a strana Zelení – Zelená alternatíva sa v stredu dohodli na vytvorení koaličnej vlády. Nová vláda by mohla zložiť prísahu už budúci týždeň, no koaličnú dohodu musia ešte schváliť Zelení na straníckom zjazde, ktorý sa uskutoční v sobotu. Ak sa tak stane, vráti sa 33-ročný Kurz k moci len sedem mesiacov po tom, čo sa rozpadla jeho vláda s krajne pravicovou FPÖ.

ÖVP začala so Zelenými rokovať o koaličnej dohode v novembri. Kurzovi ľudovci získali v septembrových predčasných voľbách 37,5 percenta hlasov. V 183-člennom parlamente majú tieto dve strany spolu 97 kresiel.