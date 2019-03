Kuzminová končí individuálnu kariéru na vrchole, pri jej rozhodovaní zavážila aj rodina

BANSKÁ BYSTRICA 27. marca (WebNoviny.sk) – Trojnásobná olympijská víťazka, majsterka sveta a držiteľka troch malých krištáľových glóbusov biatlonistka Anastasia Kuzminová v stredu potvrdila, že má za sebou poslednú bonusovú sezónu v individuálnych disciplínach vo Svetovom pohári. Napriek tomu ešte absolvuje letnú prípravu aj viaceré preteky v letnom biatlone.

Pri rozhodovaní zavážila aj rodina

V septembri by mohlo padnúť rozhodnutie, či pomôže slovenskej reprezentácii v tímových súťažiach počas najbližšej zimnej sezóny.

„Istotne už v individuálnych disciplínach končím, lebo plnohodnotne sa pripraviť na ďalšiu sezónu už nedokážem. Aj Kaisa Mäkäräinenová mi po posledných pretekoch Svetového pohára povedala to, čo cítim aj ja: ‚Máme svoj vek, mladé dievčatá sú agresívnejšie, vedia s veľkou istotou útočiť na popredné pozície, sú odvážne, smelé, drzé.‘ My s tou našou kvalitou a skúsenosťami im už nie vždy stíhame. Hľadáme naše rezervy počas sezóny a tešíme sa z úspešných dní, keď sa k nám prikloní šťastie. A práve vďaka takýmto okamihom som všetkým mohla dopriať svoje najlepšie výkony a ľudia ich mohli prežívať spolu so mnou. Pripraviť sa však v mojom veku na každé ďalšie preteky je mentálne veľmi ťažké a náročné,“ prezradila 34-ročná dvojnásobná mamička Kuzminová.

Pri jej rozhodovaní o konci športovej kariéry (nateraz iba v individuálnych disciplínach) zavážila práve aj rodina: „Nie som iba športovkyňa, ale aj matka. O moje deti sa mal počas pretekov kto postarať, boli to najmä svokrovci. Komunikovala som s rodinou na diaľku, ale koncentrácia na preteky bola týmto ovplyvnená. Mám syna, ktorý má už dvanásť rokov, dcérka začala chodiť do škôlky, to sú všetko nové okamihy života. Chcem ich prežívať spolu s deťmi, mojou rodinou.“

Kariéru končí na vrchole

Anastasia Kuzminová končí individuálnu športovú kariéru na vrchole. V práve skončenej sezóne skompletizovala zlatom z rýchlostných pretekov medailovú zbierku z majstrovstiev sveta, pýšiť sa môže tromi zlatými a tromi striebornými medailami zo zimných olympijských hier a v ostatnom súťažnom ročníku obhájila malý krištáľový glóbus z vlaňajšej sezóny v jej najsilnejšej disciplíne – šprinte.

„Funkčne mám v sebe potenciál aj na ďalšiu sezónu, ale v biatlone veľakrát rozhoduje hlava. A ešte viackrát šťastie. Spoliehať sa v ďalšej sezóne na ‚šťastíčko‘ alebo na to, že hlava bude zrazu iná v 35 rokoch, tak tomu veľmi neverím,“ dodala najlepšia slovenská biatlonistka.

Tiež podotkla, že jej účasť v ženských štafetách bude závisieť aj od toho, či sa Ivona Fialková rozhodne pokračovať v kariére. Ani ona totiž nevylúčila nečakane skorý koniec. „Ak sa Ivka rozhodne, že do ďalšej sezóny ide, našej ženskej štafete bude chýbať štvrtý člen a mladé dievčatá ešte nebudú celkom pripravené, tak trénovať budem. V prípade požiadania o pomoc sa pokúsim nastúpiť na tých päť štafiet vo Svetovom pohári. Mohla by som sa na ne dostatočne pripraviť, no nesľubujem, že uvidíte takú Nasťu Kuzminovú, ako predtým. Urobím však všetko, čo bude v mojich silách.“