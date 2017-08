Michal Kwiatkowski zostáva ďalšie tri roky v tíme Sky

LONDÝN 8. augusta (WebNoviny.sk) – Skvelý poľský cyklista Michal Kwiatkowski predĺžil zmluvu s britským tímom Sky o ďalšie tri roky. Informuje o tom portál cyclingnews.com. “Som šťastný, že som dostal príležitosť predĺžiť spoluprácu so Sky o tri roky. V tíme som mal posledné dve sezóny výbornú podporu napriek tomu, že v tej minulej to bolo náročnejšie. Tentokrát to bolo oveľa lepšie,” uviedol vo vyhlásení tímu Sky 27-ročný Poliak.

V tíme je zatiaľ len rok a pol, ale má pocit, akoby to bolo dlhšie. “Potrebujem cítiť podporu ako v rodine a to sa aj deje. Som šťastný, že môžem byť súčasťou rodiny Sky. Teším sa na budúcnosť, pretože verím, že tento tím je najlepšou voľbou pre moje schopnosti a že v jeho farbách môžem neskôr vyhrať oveľa viac pretekov,” pokračoval Kwiatkowski.

Na tohtoročnej Tour de France patril k najväčším podporovateľom neskoršieho víťaza a lídra tímu Sky Chrisa Frooma. V tomto roku Kwiatkowski vyhral prestížnu jarnú klasiku Miláno – San Remo. V závere tesne zdolal Petra Sagana. “Som rád, že som si zabezpečil miesto v tíme, vyhral pár veľkých pretekov a predviedol dobré výkony na Tour de France. To bolo mojím cieľom,” dodal Kwiatkowski.

Na poslednej Grand Tour tejto sezóny Vuelta a Espaňa sa nepredstaví. Sústredí sa na úspech na svetovom šampionáte v nórskom Bergene (24. 9.) a tiež na záverečnej monumentálnej klasike sezóny Okolo Lombardska (7. 10.). Ešte predtým 27. augusta by nemal chýbať na jednorazových pretekoch Bretagne Clasic Ouest France v Plouay.