Ladislav Nagy končí kariéru, predĺžiť ju môže reprezentácia

POPRAD 21. marca (WebNoviny.sk) – Skvelý útočník Ladislav Nagy si na záver hokejovej kariéry nedoprial klubový titul s Košicami. Šiesty súboj štvrťfinále play-off Poprad – Košice (4:2) s víťaznou pointou pre Podtatrancov bol pre 39-ročného krídelníka posledný v dlhej a úspešnej klubovej kariére.

Jej záver si predstavoval inak, keďže Košičania zostali na štíte Popradčanov (2:4 na zápasy) a po tretí raz v sérii bolo pre nich konečnou stanicou štvrťfinále vyraďovacej časti najvyššej slovenskej súťaže.

„Je to určite koniec. A je len škoda, ako to celé dopadlo. Chcel som ísť ďalej, ale nepošťastilo sa mi. Keď som sa vrátil do Košíc, vôbec som si nepredstavoval, že trikrát po sebe vypadneme v prvom kole play-off. Stávajú sa aj horšie veci, ale rozhodnutie už nezmením. Už toho mám dosť a navyše séria bola veľmi náročná, vracal som sa po zranení. Možno by to bolo z mojej strany lepšie, ak by som pred play-off nevypadol na dlhší čas z herného tempa,“ skonštatoval Ladislav Nagy, citujú ho aj denník Korzár či portál hokej.sk.

Najlepší strelec

Nagy bol napriek pokročilému veku v základnej časti Tipsport ligy jej najlepším strelcom s 34 gólmi a so 61 bodmi tretím najproduktívnejším hráčom. A to jej záver ani nedohral pre zranenie.

V play-off sa podľa vlastných slov poriadne „nenakopol„, rovnako ako celý košický tím, ktorému velil na ľade z pozície kapitána. Vo východniarskom derby proti Popradu favorizovaní Košičania nezvládli prvé dva zápasy na domácom ľade.

Potom bolo už neskoro „chytať zajaca za chvost„, hoci sa ešte vzopreli osudu a znížili stav série na 2:3. Napokon však padli v stredu pred zaplneným popradským „zimákom“ 2:4 v zápase aj celej sérii.

„Bola to proti Popradu veľmi náročná séria a je škoda, že sme nezvládli šiesty zápas. Štyridsať minút nám nešli nohy a hrali sme totálne zle. Za dvadsať minút sa to potom už ťažko doháňa. Ak by sme ´makali´ od začiatku do konca, myslím si, že by sme vyhrali. Samozrejme, verili sme si aj za stavu 0:3 a dvoma gólmi sa nám to ešte podarilo znížiť. Mne tam puk tiež raz ušiel v dobrej šanci. Často sa stáva, že keď veľmi chcete, jednoducho to nejde,“ skonštatoval Nagy.

Aj on si myslí, že hlavná príčina neúspechu vo štvrťfinále boli prvé dve domáce prehry v Steel aréne. „Nemali sme tie zápasy prehrať, potom to už bolo celé zle. Ak by sme aspoň jeden duel vyhrali, séria by sa vyvíjala inak,“ zdupľoval Nagy.

V kariére už pokračovať nebude

Hokejista, ktorý v NHL odohral 435 zápasov s bilanciou 115 gólov a 196 asistencií, potvrdil, že v kariére už pokračovať nebude. Jedinou výnimkou by ešte mohli byť nadchádzajúce majstrovstvá sveta na „domácom“ košickom ľade. Tam by si zlatý medailista z MS 2002 v Göteborgu a bronzový z Helsínk 2003 rád doprial reprezentačnú rozlúčku.

„Stále rád reprezentujem, takže uvidíme, či ma zavolajú. Ak bude o mňa záujem, rád pôjdem,“ pripomenul hráč, ktorý Slovensko reprezentoval na 7 majstrovstvách sveta v kategórii dospelých a v zbierke má aj bronz z MS do 20 rokov z roku 1999 vo Winnipegu.

Život po kariére zatiaľ vidí len v náznakoch, bude mať ešte dosť času o tom popremýšľať. „Mám veľa iných aktivít, ale zatiaľ je o tom priskoro hovoriť. Veľmi rád by som pomohol aj košickému hokeju. Mládež stojí a nie je to dobré. Samozrejme, budem sa viac venovať rodine. Určite si spolu niekam vyrazíme,“ dodal Nagy pre Korzár.