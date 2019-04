Lajčáka čaká séria ciest v Strednej Ázii, predstaví priority predsedníctva Slovenska v OBSE

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Priority tohtoročného predsedníctva Slovenska v OBSE predstaví šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák v Strednej Ázii. V nadchádzajúcich troch dňoch navštívi Kazachstan a Kirgizsko.

Okrem priorít Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je cieľom návštev oboch štátov aj „prejavenie podpory obom krajinám v ich reformnom a rozvojovom úsilí“, agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE začne sériu ciest do regiónu Strednej Ázie v nedeľu 7. apríla návštevou Kazachstanu. V hlavnom meste Kazachstanu Nur-Sultane (do marca tohto roka Astana, pozn.red.) bude rokovať so svojím rezortným partnerom Beirutom Bakirovičom Atamkulovom. Stretne sa aj s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi krajiny. Pracovná cesta hlavy našej diplomacie a predsedu OBSE bude v utorok 9. apríla pokračovať návštevou Kirgizska.

Miroslav Lajčák pricestuje do hlavného mesta Kirgizska Biškeku symbolicky v čase 20. výročia pôsobenia OBSE v krajine. Stretne sa tam s kirgizským ministrom zahraničných vecí Čingizom Ajdarbekovom ako aj s ďalšími predstaviteľmi krajiny, dodalo ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe.