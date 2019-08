Lambrecht mal byť jedným z belgických pilierov, osobnosti cyklistiky reagujú na smrť talentu

Štyridsiaty ôsmy kilometer pred cieľom 3. etapy Okolo Poľska sa čiernymi písmenami zapíše do 76-ročnej histórie týchto pretekov. Mladý Belgičan Bjorg Lambrecht z neznámeho dôvodu zišiel z cesty na mieste, kde bola priekopa a tvrdo narazil do betónového priepustu.

Zasiahnutá bola hlava, trup, hrudník aj brušná dutina. Náraz bol taký tvrdý, že mu spôsobil zástavu srdca aj dýchacích ciest.

Zišiel z neznámeho dôvodu

„Resuscitovali sme ho priamo na mieste. Snažili sme sa urobiť všetko, čo bolo v našich silách. Preprava vrtuľníkom nebola možná, a tak bol prevezený našou ambulanciou do nemocnice v Rybníku. Smeroval ihneď na operačný stôl, lenže tam zomrel na následky ťažkého poranenia hrudníka a brucha. Bolo tam aj krvácanie zo sleziny a pečene, k tomu pneumotorax hrudníka. Nemali sme šancu ho zachrániť. Nikdy som nič podobné nezažil a to som na pretekoch Okolo Poľska čosi najazdil,“ opísal smutné okamihy lekár pretekov Ryszard Wisniewski na športovom webe Sport.pl.

Víťazom etapy sa stal Nemec Pascal Ackermann z tímu Bora-Hansgrohe, ktorý si poistil aj pozíciu lídra pretekov, ale organizátori operatívne zrušili slávnostnú ceremóniu odovzdávania dresov. „Nebol to pád v stokilometrovej rýchlosti v zjazde z kopca, čo sa občas stáva. On zišiel z neznámeho dôvodu z obyčajnej širokej cesty. Cyklistika je šport, v ktorom riskujete veľa. Je mi to veľmi ľúto,“ uviedol riaditeľ pretekov Okolo Poľska Czeslaw Lang.

Mladý a tvrdo pracujúci pretekár

K ďalšiemu pokračovaniu podotkol: „Naše podujatie určite bude pokračovať, ale dnes sme zrušili dekorovanie najlepších. Takto sme si uctili pamiatku Bjorga Lambrechta. Keď sme sa to všetci dozvedeli, šťastná atmosféra v cieli bola razom preč. Navždy si budeme všetci pamätať, že cyklista menom Bjorg Lambrecht súťažil na našich pretekoch a vo veku 22 rokov tu ukončil svoj život.“

Medzi prvými cyklistami, ktorí prejavili kondolenciu, bol skúsený nemecký šprintér André Greipel. „Odpočívaj v pokoji Zápalková škatuľka. Nemôžem uveriť, aký tragický dokáže byť náš šport. Všetky moje myšlienky sú s Bjorgovou rodinou,“ napísal Greipel na twitteri. Pridal sa aj Lambrechtov krajan a až doteraz tímový kolega z Lotto-Soudal Tiesj Benoot. „Mladý a tvrdo pracujúci talentovaný pretekár a najmä super chlapec. Budeš mi chýbať Zápalková škatuľka. Odpočívaj v pokoji kamarát môj,“ vyznal sa z pocitov vlaňajší víťaz talianskej klasiky Strade Bianche.

Na svoj vek zrelý pretekár

K nesmiernej tragédii sa vyjadrili medzi prvými aj belgickí novinári na pretekoch Okolo Poľska. „Je to obrovská strata pre tím Lotto-Soudal aj celú belgickú cyklistiku. Boli sme všetci v eufórii po štvrtom etapovom triumfe na záver Tour de France na Elyzejských poliach a osem dní neskôr roníme slzy. Tento chlapec mal byť budúcnosť belgickej cyklistiky,“ uviedol televízny komentátor Michel Wuyts na portáli sporza.be. „Spoločne s Remcom Evenepoelom a Jasperom Philipsenom bol práve Lambrecht jedným z troch pilierov, na ktorých mala stáť belgická cyklistia v ďalších rokoch. Bol výborný vrchár, explozívny v kopcoch, ale aj s dobrým šprintérskym záverom. Na svoj vek bol zrelý pretekár a budúcnosť tímu Lotto-Soudal,“ pridal sa rozhlasový reportér Carl Berteele

Svoj obrovský potenciál Bjorg Lambrecht viackrát stihol dokázať okrem juniorskej kategórii aj medzi dospelými. Na prestížnych jednorazových pretekoch Amstel Gold Race skončil tento rok šiesty a o tri dni neskôr na ďalšej jarnej klasike Valónský šíp finišoval dokonca ešte o dve priečky lepšie. V tradičnej generálke cyklistov pred Tour de France, na podujatí Critérium du Dauphiné, jednoznačným spôsobom získal biely dres pre jazdca do 25 rokov. Ďalšie vynikajúce výsledky vo svojej kariére už nepridá.