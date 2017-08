Lekári sa búria proti netradičnej výstave, ponižuje vraj ľudskú dôstojnosť

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva príslušné štátne a samosprávne orgány, aby začali konať voči výstave The Human Body, ktorá má byť v Bratislave od 24. augusta do 25. novembra tohto roka. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol prezident SLK Marian Kollár. “Táto výstava nemá edukovať, táto výstava má šokovať,” zdôraznil.

Prednosta Ústavu zdravotníckej etiky Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Jozef Glasa tvrdí, že vystavovanie mŕtvych ľudských tiel hrubým spôsobom ponižuje ľudskú dôstojnosť. Upozornil na to, že manipulácia s mŕtvym ľudským telom je veľmi prísne regulovaná.

Výstave tiež vyčíta to, že ohrozuje mravný a psychický vývin detí a mládeže. Pýta sa, prečo štátne a samosprávne orgány v tejto veci nekonajú. Tieto orgány mohli byť podľa Glasu pri posudzovaní výstavy zavádzané. “Výstava dáva nepravdivý obraz o ľudskom tele,” tvrdí.

Bezohľadná komerčná aktivita

Organizátori výstavy, či vlastníci exponátov podľa SLK nevedia adekvátnym spôsobom preukázať pôvod mŕtvych tiel alebo ich častí, ktoré sa použili na výrobu exponátov. K vystavovaným mŕtvym telám nie sú podľa dostupných informácií predkladané doklady nevyhnutné pri legálnom zaobchádzaní s mŕtvym ľudským telom.

Komora tiež výstave vyčíta to, že organizátori výstavy nevedia predložiť tzv. informovaný súhlas nebohého, ktorý by bol za života získaný slobodne. “Ide o bezohľadnú komerčnú aktivitu, čiže o získavanie nekalého finančného prospechu využitím, resp. zneužitím mŕtveho ľudského tela, či jeho častí,” tvrdí SLK.

V rozpore s predpismi

Ústav zdravotníckej etiky SZU zdôrazňuje, že výstava, jej príprava, ako aj získavanie a výroba spomínaných „exponátov“ je taktiež v príkrom rozpore s platnými právnymi predpismi, osobitne s tými, ktoré na území Slovenskej republiky i v medzinárodnom priestore upravujú zaobchádzanie s mŕtvymi ľudskými telami alebo ich časťami, ako aj s akýmkoľvek biologickým materiálom ľudského pôvodu. Ide napríklad o Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, Trestný zákon, zákon o zdravotnej starostlivosti a zákon o pohrebníctve.

Na Slovensku výstava The Human Body už raz bola – na jeseň 2012 na výstavisku Incheba Expo Bratislava.