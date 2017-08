Lekárski odborári upozorňujú ministra, že pri eurofondoch uprednostnil súkromné nemocnice

BRATISLAVA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Nemocnice, ktoré najviac potrebujú rekonštruovať priestory a investovať do dôstojného prostredia pre pacientov, sa o eurofondy uchádzať nemôžu, a to na základe kritérií rezortu zdravotníctva.

Upozornil na to v stredu na tlačovej konferencii predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. “Pán minister hrdo ukázal médiám zoznam 44 slovenských nemocníc, ktoré sa o tieto desiatky miliónov eur môžu uchádzať. Pri tejto tlačovej konferencii však zabudol povedať, že z týchto 44 nemocníc môžu čerpať eurofondy podľa kritérií ministerstva zdravotníctva len štyri štátne nemocnice,” uviedol Visolajský.

Príspevok na modernizáciu infraštruktúry

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo v máji tohto roka výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Celkový objem vyčlenených prostriedkov predstavuje 153 miliónov eur. Na prvé kolo výzvy pripadá 70 mil. eur.

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 15 mil. eur. Druhé kolo výzvy predpokladá ministerstvo na budúci rok. Tieto zdroje sú určené na rekonštrukcie budov, skvalitnenie akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, infraštruktúru, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícku techniku. Oprávneným žiadateľom budú nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ, vyšších územných celkov, obcí, iného ústredného orgánu štátnej správy a subjekty súkromného sektora.

Nezmyselnú podmienku nestanovil Brusel

Ako uviedol Visolajský, okrem štyroch sa štátne, hlavne fakultné a univerzitné nemocnice, k eurofondom nemôžu dostať, pretože sú “podnikmi v ťažkostiach“, to znamená, že majú dlh. “Túto podmienku našim nemocniciam nestanovil Brusel, ale my sami, teda presnejšie rezort zdravotníctva,” poznamenal Visolajský. Podľa jeho slov v tejto veci inicioval stretnutie s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom (13. júna tohto roka), ale napriek hodine diskusií nedospeli k zmene jeho názoru.

Podľa predsedu LOZ je logické, že Európska únia nedáva peniaze krachujúcim podnikom, ale štátne nemocnice nie sú podniky, ktoré môžu skrachovať. “Táto podmienka je nezmyselná. Nemocnice, hlavne fakultné a univerzitné, nie sú a nemôžu byť podnikom v ťažkostiach. Už len z toho dôvodu, že ich dlhy preberá štát, teda de facto nemôžu skrachovať. A štát ani nemôže pripustiť, aby sa stali podnikom v ťažkostiach, ktorý by nedokázal vykonávať svoju funkciu. Už v súčasnosti vieme, že sa štátne nemocnice budú oddlžovať, v tomto svetle sa javí ako nezmyselné, najprv rozdať eurofondy súkromným ziskovým zariadeniam a následne oddlžovať ostatné nemocnice zo štátneho rozpočtu,” konštatoval Visolajský.

Vzniká čudná situácia

Ak by z oboch výziev získali štátne nemocnice väčšinu, moderná infraštruktúra by podľa šéfa lekárskych odborov nielenže umožnila šetriť a zároveň by priamo ušetrila budúce výdavky na modernizáciu v rozsahu možno takmer 20 % súčasného dlhu nemocníc. “Oddlženie vo vhodnom čase, ku ktorému aj tak musí prísť, by preto znamenalo ďalší príjem pre štátne nemocnice možno v hodnote viac ako 100 miliónov eur,” doplnil Visolajský.

Šéf LOZ tiež konštatuje, že pri rozdeľovaní eurofondov v zdravotníctve vzniká čudná situácia – štátne nemocnice, ktoré sú nútené sa starať o finančne i medicínsky najnáročnejších pacientov, tvoria napriek riadeniu politickými nominantmi a napriek dohľadu krízového manažéra dlh, ich vzhľad pripomína obrázky z krajín tretieho sveta, eurofondy však čerpať nemôžu. “A to i napriek tomu, že už v súčasnosti je jasné, že budú štátom oddlžené. Ale súkromné zdravotnícke zariadenia, ktoré už teraz prinášajú svojim majiteľom zisk desiatky miliónov eur, a teda by sa mohli rekonštruovať z tohto zisku, čerpať eurofondy môžu. Tým za európske peniaze ešte viac zvýšime zisky ich majiteľom. Toto je politika sociálnej demokracie?” pýta sa Visolajský.

V Česku to majú ľahšie

Spomínané eurofondy sa rozdeľujú cez európsky program IROP, ktorý beží aj v susednej Českej republike. “Zaslali sme mailom svoje otázky Centru pro regionální rozvoj Českej republiky, ktoré je zodpovedné za realizáciu tohto programu v ČR,” uviedol Visolajský. LOZ odpovedal riaditeľ odboru centrálnej administrácie programov Karel Manoch. “V uvedených výzvach v Českej republike sú medzi oprávnenými žiadateľmi okrem iných aj príspevkové organizácie organizačných zložiek štátu. Podľa pravidiel IROP v Českej republike títo žiadatelia pri podaní žiadosti o podporu nemusia preukazovať, že nie sú podnikom v ťažkostiach,” píše sa v odpovedi.

Lekárske odborové združenie preto vyzýva premiéra Roberta Fica, aby konal a zrušil výzvu, alebo posunul termín predloženia podkladov výzvy do času, kedy sa o obnovu budú môcť uchádzať aj štátne nemocnice. Zároveň vyzval, aby tieto nemocnice boli urýchlene pripravené na čerpanie desiatok miliónov eur z eurofondov.