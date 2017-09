Leopard snežný už nie je na zozname ohrozených druhov zvierat

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) – Leopard snežný sa už viac nenachádza na zozname ohrozených druhov zvierat. Informovala o tom vo štvrtok Medzinárodná organizácia na ochranu prírody (IUNC). Status mačkovitej šelmy, ktorej hrozilo vyhynutie, zmenili z ohrozeného na zraniteľný. Odborníci ale zároveň varujú, že šelma naďalej čelí ohrozeniu zo strany pytliakov a strate prirodzeného prostredia.

Rozhodnutie vyradiť leoparda snežného zo zoznamu ohrozených druhov sa zrodilo po trojročnom procese posudzovania stavu jeho populácie piatimi odborníkmi. Ako vysvetľuje jeden z nich, Tom McCarthy, zvieratá istého druhu sú označené za ohrozené, ak sa ich na svete nachádza menej ako 2 500 jedincov a ich populácia prudko klesá.

To, že snežné leopardy do tejto kategórie už viac nepatria neznamená, že už nečelia riziku vyhynutia. Do kategórie zraniteľných druhov patria zvieratá, ktorých populácia je nižšia ako 10-tisíc jedincov a za posledné tri generácie klesla najmenej o 10 percent.

Organizácia Snow Leopard Trust však proti rozhodnutiu IUCN prudko namieta a tvrdí, že môže mať pre druh závažné následky.