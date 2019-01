Leteckí záchranári vlani najviac pomohli pacientom s chorobami srdca, zasahovali aj pri nehodách

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Posádky vrtuľníkov leteckých záchranárov a medicínsky upravených lietadiel spoločnosti AIR – TRANSPORT EUROPE leteli v uplynulom roku na pomoc viac ako 2 000 pacientom.

Rýchlosť prevozu pacienta

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková, predstavuje to 17-percentný nárast v porovnaní s rokom 2017.

„Viac ako 1 000 pacientov bolo transportovaných do špecializovaných zdravotníckych zariadení. Záchranárske vrtuľníky najčastejšie pristávali v slovenských kardiocentrách (Slovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb 203-krát, Kardiocentrum v Nitre 118-krát, Východoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb 86-krát) s pacientmi s poruchou obehovej sústavy, konkrétne s diagnózami akútny infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda. Práve tu zohráva rýchlosť prevozu pacienta do špecializovaného zariadenia najdôležitejšiu úlohu, ktorá rozhoduje o ďalšej prognóze a o zdravotných následkoch pacienta. V lietadlách v medicínskej úprave smerovalo 86 pacientov do špecializovaných zahraničných nemocníc, najčastejšie do nemeckého Essenu,“ povedala Hopjaková.

Zranenia pri zimných športoch

Do terénu leteli podľa hovorkyne v uplynulom roku červeno-biele vrtuľníky k 997 rôznym udalostiam. „V prevažnej miere boli posádky privolané k dopravným nehodám, pri ktorých ošetrili 168 pacientov. Zraneným pacientom do vysokohorského terénu leteli záchranári na pomoc 128-krát. Počas zimnej sezóny potrebovalo rýchly a šetrný prevoz do nemocnice 35 lyžiarov, snoubordistov, či skialpinistov. Najčastejšou príčinou zranení boli pri zimných športoch pády, vzájomné zrážky, či nárazy do pevných prekážok, pričom záchranári ošetrili najviac poranení dolných a horných končatín, úrazy hlavy, či chrbtice,“ uviedla Hopjaková. Zdôraznila, že sa zvýšil aj celkový počet záchranných akcií s použitím špeciálnej záchrannej výbavy, t.j. palubným navijakom, závesom a podvesom. „Celkovo ich posádky použili 166-krát, teda o 13 percent viac ako v roku 2017,“ povedala Hopjaková.

„Najviac pacientov ošetrili a do nemocníc previezli naše posádky 15. júna, keď záchranárske vrtuľníky vzlietli zo všetkých základní na Slovensku spolu 16-krát,“ uviedla riaditeľka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Iveta Križalkovičová.

Výcviky pre záchranu života

Záchranári do nemocníc previezli 1 712 dospelých a 306 detských pacientov, z toho 46 bolo novorodencov. Spomedzi zahraničných pacientov pomohli posádky záchranárskych vrtuľníkov najviac českým pacientom (49) a poľským občanom (40). Vo väčšine prípadov išlo o záchranu turistov, či horolezcov v horách.

Prednemocničnú zdravotnú starostlivosť leteckých záchranárov potrebovali okrem iných aj dvaja izraelskí pacienti, pacient z Maroka, či z Andorry. Spomedzi siedmich základní na Slovensku bolo najvyťaženejšie stredisko Krištof 06 v Žiline s 364 zásahmi. Nasledovalo stredisko Krištof 02 v Banskej Bystrici (333 zásahov) a tretí najvyšší počet zásahov malo stredisko Krištof 04 v Košiciach (310 zásahov).

„V roku 2018 sa náš záchranársky tím v rámci generačnej výmeny rozrástol o ďalších dvoch nových pilotov. Posádky absolvovali stanovené prevádzkové výcviky pre záchranu ľudského života v denných aj v nočných podmienkach. Do medicínskej výbavy záchranárov pribudol tento rok automatický resuscitačný prístroj, vďaka ktorému sa zvýšia šance na prežitie zachraňovaných pacientov a celková úroveň poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v urgentnej medicíne. Päť posádok sa koncom roka 2018 vyškolilo na poskytovanie špeciálnej záchrannej činnosti vo vysokohorskom prostredí tak, aby boli posádky vzájomne zastupiteľné,“ uzavrel generálny riaditeľ ATE Michal Kvaka.